Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ende des Learjet

Nein, dieses Ende hat der Learjet nicht verdient! Der „Ferrari der Lüfte“, ein Jet, so elegant wie Raumschiff Enterprise und mindestens so galaktisch umflort als Vehikel der Träume und Sehnsüchte vom Leben ohne Grenzen.

Ein Jet, für den das Wort „Jetset“ erst erfunden wurde; den William Lear 1962 entwickelt hat: die Schwingen messerscharf wie Klingen, die eiförmig nach vorn gezogene Nase, die Höhenflosse hochgesetzt am Heckflügel. Kam nicht Ikarus der Sonne zu nah und musste erleben, wie sie das Wachs schmolz, in dem die Federn der Flügel steckten, bis er abstürzte? Oder die Hindenburg, Stolz deutscher Luftschiff-Ingenieure, deren dramatisch-tragischer Niedergang in einem Feuerball noch in heutigen Nachverfilmungen Schreckensschauer auslöst.

Die Protagonisten 2021 gehen mit ihren Raketen in die Luft

Lächerlich, sich als Jetsetter heute noch in so einem Vogel in die Lüfte zu erheben. Die Protagonisten 2021 gehen mit ihren Raketen in die Luft und auch Bombardier hat natürlich Alternativen parat: die sind, wie das Modell „Global“ einfach ein paar Nummern größer: so passt da zum Beispiel ein Queen-Size Bett samt warmer Dusche hinein.