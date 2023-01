Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ende der MMS

Aber für die MMS will man alles riskieren. Sie ist eine verrückte Sache. Eine Revolution. Zum ersten Mal wirklich Spaß am Handy. Was für die, die es sich leisten wollen. Wir sind sowas von bereit, sinnlose Inhalte für einen Aufpreis von 39 Cent pro 30 Kilobyte und 99 Cent pro 100 Kilobyte zu verschicken. Es gibt Kameras zum Auf-das-Handy-Drauf-Stecken. Unfassbare Dinge.

Das erste iphone rast wie eine Abrissbirne in die schöne bunte Multi-Media-Messaging-Welt

Die ganze Tec-Branche setzt ihre Hoffnungen in sie, die MMS. Und erwartet Milliardengewinne. Und dann: 2007. Das erste iphone rast wie eine Abrissbirne in die schöne bunte Multi-Media-Messaging-Welt. Bald sickern die Smartphones in die Haushalte. Alle haben alles in diesem einen schicken Teil: Perfekte Auflösung, integrierte Profi-Kamera mit Bildbearbeitung und Filtern, Messengerdienste, Apps, Internet, die Steuerung für die Heizung zu Hause und die Kühlschranktemperatur, die eigene Herz-Rhythmus-Kurve und den Schlafzyklus, den Kalorienzähler, das Haushaltsbuch und den Familienplanner, Zugriff auf das Konto und den GPS-Tracker für das Kind – kurzum das ganze Leben.