Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ende der Böllerei

Würde sich der Grafikdesigner Klaus Staeck des Problems annehmen, er hätte wohl flugs ein prägnantes Plakat entworfen mit einem Slogan wie: "Großstädtische Feierbiester! Die Deutsche Umwelthilfe will euch auch noch den letzten Spaß des Jahres vermiesen" - oder so ähnlich. Dahinter steckt der formelle Antrag der DUH, 31 Städte sollten heuer und am besten für alle Zeit die private Silvester-Böllerei verbieten. Jedenfalls in den Innenbezirken. Wegen der ohnehin schon sehr hohen Luftbelastung durch Feinstaub.

Man wartet mit solchen kulturrevolutionären Vorstößen nicht etwa auf Tiefpunkte bundesrepublikanischer Aufmerksamkeit wie dem schwer zu taxierenden Grund des medialen Sommerlochs oder ein straßenfegergleiches WM-Finale mit deutscher Beteiligung - Nein: Just fünf Monate vor dem letzten, alle Schichten und politischen Milieus vereinenden, weder religiös noch gesetzlich verordneten und umso mehr geliebten Feiertag platzt die DUH, eine Mischung aus Atmosphären-Schutzheiliger und Pflichtverteidigerin der Atemwegserkrankten, damit heraus: zwischen Hamburg und Regensburg, Berlin und Wuppertal soll die traditionell niemals staade Zeit um eine Woche verlängert werden.

Mut hat sie, die Organisation um ihren Bundesgeschäftsführer Resch, sonst hätte sie sich nicht früher schon mit den mächtigen Züchterverbänden des goldenen Kalbs namens Auto angelegt. Jetzt aber drückt die DUH auf den MUTE-Knopf für den 31. Dezember!

Wo soll das enden, wenn den Bundesbürgern das eruptive, lautstarke Ventil des selbstabgefackelten Feuerwerks genommen wird?

Wo soll das enden, wenn den Bundesbürgern das eruptive, lautstarke Ventil des selbstabgefackelten Feuerwerks genommen wird? Ein Moment, den man viel länger herbeigesehnt hat, als es irgendein gemeinsam gegrölter Countdown veranschaulichen kann? Nach Wochen klebrig-süßer Adventsfeiern in der Firma oder überheizten Wohnzimmern? Nach Tagen weihnachtlicher Völlerei und abgrundtiefer Sinnkrisen vor dem Jahresultimo mit halbherzigen Vorsätzen, was man im nächsten Jahr definitiv anders machen will…

Gott sei Dank hat noch nicht irgendein lustfeindlicher Querulant ausgerechnet, wie viel CO2 an Silvester hinter den global knallenden Schaumwein-, Sekt-, und Champagnerkorken in die Atmosphäre entweicht und was das Gasgemisch dort anrichtet. Oder doch? Achtung! Die DUH könnte auch hier Verbote erwirken, schließlich ist der Konsum alkoholischer Getränke mindestens genauso "archaisch" wie für die DUH das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände. Und wenn aus lauter Angst vor Jux und Böllerei dann in all der Stille jemand mitbekommt, dass um Mitternacht die Kirchenglocken läuten, wird er vielleicht auch diesen Schallemissionen Einhalt gebieten wollen. Kurt Tucholskys Gedichtseufzer vom Jahresende 1920 wird dann zur wirklich quälenden Frage: "Helft mir armem Mann! Was fang' ich bloß Silvester an?".