Ende der Welt - Die tägliche Glosse Elvis lebt! Wann kommt sein neues Album?

Am 16. August 1977 starb mit Elvis Presley der King of Rock'n'Roll. Weil aber nicht sein kann, was nicht sein darf, stellen fanatische Fans regelmäßig Schnappschüsse und Videos ins Internet, um zu beweisen: Der King ist nicht tot, er lebt mitten unter uns. Ob sie Recht haben, werden wir bald wissen. Denn endlich gäbe es nun einen Grund für den King, sich aus der Deckung zu wagen. Eine Glosse von Thomas Koppelt.

Elvis lebt. In den letzten Tagen wurde er wiederholt gesichtet. Kein Wunder, es war ja Fasching, werden Sie jetzt sagen. Aber so einfach ist die Sache nicht. Elvis hat sich ja auch außerhalb der närrischen Jahreszeit schon des Öfteren gezeigt: mal als Buletten-Brater in einem Burger-Restaurant in Iowa, mal an einem Black Jack-Tisch in Reno. 1990 erkannten ihn Fans als Komparse im Hollywood-Blockbuster "Kevin allein zu Haus". 2005 fotografierte ihn eine Hausfrau in St. Louis an der Kinokasse – der King kaufte sich gerade eine Karte für "Das Schweigen der Lämmer". Und 2016 filmte ihn eine Überwachungskamera bei Gartenarbeiten in Graceland. Dass Elvis öfter erblickt wird als der Yeti, ist kein Zufall. Einer Theorie zufolge soll er 1976 – ein Jahr vor seinem vermeintlichen Ableben – geklont worden sein, so dass sich heute sechs identische Elvisse über den Erdball verteilen. Das glauben Sie nicht? Pssst, kommen Sie mal ein bisschen näher ran…

(flüsternd:) Warum bestellte Elvis 1977 keine Kostüme mehr für die anstehende Tournee? Warum findet sich auf der Sterbeurkunde seine eigene Handschrift? Und warum wog sein Sarg stattliche 450 Kilo? Weil nicht Elvis' Körper darin lag, sondern eine schlecht gemachte Wachspuppe mit viel zu kleiner Nase. Und eine batteriebetriebene Klimaanlage, die das Schmelzen der Wachsfehlpressung verhindern sollte! Trauergäste wollen sogar gesehen haben, wie sich eine Kotelette von der Wange des Kings abschälte. Na? Überzeugt? Elvis has never left the building!

Ob er seinen Tod vortäuschte, um endlich ein normales Leben führen zu können, ob er gegen die Mafia aussagte und in einem Zeugenschutzprogramm Unterschlupf fand, ob er von Außerirdischen entführt, von der NASA heimlich zum Mond geflogen oder auf dem Höhepunkt seiner Karriere gegen ein Double ausgetauscht wurde – wir wissen es noch nicht endgültig.

Ausgerechnet der milchgesichtige Justin Bieber entreißt Elvis einen Rekord

Tatsache aber ist: Wo immer sich Elvis derzeit aufhält, er dürfte sich gerade ärgern. Ein Rekord, der für die Ewigkeit gemacht schien, ist ihm soeben entrissen worden. Ausgerechnet der milchgesichtige Justin Bieber, der mit Elvis allenfalls die Vorliebe für Medikamenten-Cocktails teilt, keineswegs jedoch Timbre, Hüftschwung oder Charisma – ausgerechnet er hat Elvis überholt: Mit 25 Jahren ist Bieber nun der jüngste Solo-Künstler, der in den USA sieben Alben auf Platz eins der Charts hatte. Ja, auch Elvis hatte als junger Künstler sieben Alben auf Platz eins der Charts, nur war er zu diesem Zeitpunkt schon 26 Jahre alt. Ein Jahr älter! So knapp!

Wenn das keine Herausforderung ist für den mittlerweile 85-jährigen King of Rock'n'Roll. Ein neuer Rekord muss her! Endlich gibt es einen Grund für ihn, aus der Deckung zu kommen. Elvis, wo immer du uns gerade zuhörst: Wir freuen uns auf dein nächstes Album!