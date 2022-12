Ende der Welt - Die tägliche Glosse Elon Musk braucht eine Oma

Beliebtes Handwerkszeug bei einer Kolumne wie dieser ist die Überhöhung. Die Übertreibung eines alltäglichen Sachverhalts ins absolut oberbizarre. Nur was, wenn dieses Stilmittel absolut außer Gefecht gesetzt ist weil die Wirklichkeit keine weitere Steigerung mehr zulässt?

Elon Musik arbeitet bis zu 100 Stunden in der Woche, war in den vergangenen zwölf Jahren nur zweimal im Urlaub, schläft gerne im Büro, damit er vom Bett aus an den Schreibtisch kann, trinkt jeden Tag 3 Liter Cola und fährt privat ein Auto, das vorher James Bond gehört hat. Außerdem würde er Zitat „gerne auf dem Mars sterben, aber nicht bei der Landung“.