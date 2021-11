Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eisbärengeburten

Aus dem Polarium in Rostock dringt frohes Eisbärenbaby-Geschrei. In der Wurfhöhle sind Zwillinge zur Welt gekommen. Deutschland taumelt vor Begeisterung und Jubel. Was könnte schöner sein, so kurz vor Weihnachten? Eisbärchen müssen doch nie weinen…Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Durch das tagtägliche Dickicht der Katzenvideos im Netz tauchen nun endlich, und zu unserer allerhöchsten Freude, die graugetönten Aufnahmen aus der Wurfhöhle des Rostocker Zoos. Graugetönt, weil kein Kameralicht die zärtliche Eisbärenmutter Sizzel irritieren darf, Vorsicht ist schließlich die Mutter des Polariums.

Und: graugetönt, da war doch was? Richtig! „Grauzone“ hieß jene Band, die vor 40 Jahren auf der Neuen Deutschen Welle ritt mit ihrem Hit „Eisbär“. Die Zeilen „Ich möchte ein Eisbär sein/ am kalten Polar/ dann müsste ich nicht mehr schreien/ alles wär´ so klar“, die können wir Deutsche immer noch auswendig. Ein bisschen „reim Dich oder ich fress Dich“, was man im Zusammenhang mit Eisbären wohl noch sagen darf, aber immerhin: Diese Schweizer Band „Grauzone“ erhob mit dem Lied „Eisbär“ und seinem sinnsprechenden Refrain „Eisbären müssen nie weinen“ einen sehnsuchtsvollen Hilferuf aus einem Land ohne Zugang zu eisfreien Hochseehäfen.

Was Knut, Wolke und die Rostockerin Fiete, und nun die noch namenlosen Rostocker Eisbärenzwillinge uns lehren, ist: Klein sind sie süß und knuddelig, aber groß sind sie wild und schmuddelig. Ihr Fell vergilbt, die Mutter muss den Nachwuchs - oft unter Einsatz ihres Lebens – vor dem Vater schützen; und ihre Tatzen, ihre Lefzen sind unschuldiger Robben sicherer Tod.

Akiak heißt der umjubelte Kindsvater in Rostocks Zoo

Akiak heißt der umjubelte Kindsvater in Rostocks Zoo – ein Schlittenhund-Name, den der Bär mit einem Gebirgszug, einem Fluss und einem Ort in Alaska teilt. Weltläufig und doch heimatverbunden Akiaks Vorfahren: Opa „Churchill“ kam in Rostock zur Welt, genauso wie Papa „Victor“. Dass neben Akiak und Sizzel die etwa gleichalte Eisbärin Noria auch im gleichen Polarium lebt, wollen wir an dieser Stelle nicht hinterfragen.

Nur so viel noch: Das Polarium von Rostock, wonach sich Bayern2 natürlich sofort besorgt erkundigte, ist mit 3600 Quadratmetern angemessen groß für Akiak und die beiden Damen. Gestalterisch nachempfunden ist das Areal der Tundra, die die Hudson Bay umgibt. Kanadas Provinzen Manitoba, Ontario und Quebec begrenzen die Hudson Bay, und das Territorium Nunavut, das in seinem höchsten Norden, weit über der Nordwestpassage, an Grönland grenzt. Grönland trägt den Eisbären im Staatswappen.