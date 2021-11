Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eingeschneite Briten

In der englischen Grafschaft Yorkshire sind Gäste nach einem Schneesturm seit Tagen in einem Pub eingeschlossen. Sie vertreiben sich die Zeit mit Essen, Trinken und spielen. Und es stellt sich die Frage: Was würden wir tun? Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Lassen wir mal den Gedanken freien Lauf: Die einsamen Highlands in der britischen Grafschaft Yorkshire, ein Schneesturm und ein Pub. Das kann der Plot für einen Krimi werden. Zum Beispiel: Als der letzte Notruf in der Leitstelle eingeht, weiß der Inspektor, wahrscheinlich heißt er Barneby oder so ähnlich, dass jetzt nicht mehr viel Zeit bleibt. Der Strom ist ausgefallen, der Akku steht bei zwei Prozent und im Pub hat einer der Gäste bereits einen Widersacher niedergestochen. Tage später, ein sonniger eiskalter Morgen, kommt der Inspektor mit dem Hundeschlitten zum einsamen Pub. Es sind alle tot und die Spurensuche im Schnee beginnt, denn ein paar wollten fliehen und sind erfroren. Eine Person scheint aber entkommen zu sein, die Täterin? So könnte es laufen, muss es aber nicht. Glücklicherweise!

Trotzdem passt der Plot: In den einsamen Highlands, in den Yorkshire Dales gibt es einen Pub, das Tan Hill Inn, bekannt auch als Großbritanniens höchstgelegene Kneipe. Und dort trafen sich am Freitag rund 60 Gäste, um einer Rockband zuzuhören, die Songs der Band Oasis coverten, echter 90er Jahre Brit-Pop. Jedenfalls waren alle gut drauf. Und dann brach ein Schneesturm über Mittelengland herein und türmte den Schnee zum Teil meterhoch auf. An ein Wegkommen war nicht zu denken. Am Samstag nicht, am Sonntag nicht und selbst am Montag saßen die Gäste noch im Pub. Von wegen Sperrstunde, „last order“!

In Deutschland hätte jemand bereits zur Revolte aufgerufen

Aber so sind sie, die Briten. Sie haben sich nicht erst seit dem Brexit an Vieles gewöhnt. Ihre Schriftstellerinnen und Schriftsteller hätten in ihrer Phantasie schon längst die Hütte abgebrannt. In Deutschland hätte jemand bereits zur Revolte aufgerufen oder es hätten sich möglicherweise Schneegegner formiert. Im wahren britischen Leben aber ist es im Tan Hill Inn wohl recht gemütlich, auch wenn manche auf Matratzen oder Sofas schlafen müssen. Wie die Besitzerin Nicola Townsend erzählte, gibt es nämlich genügend zu essen. Für alle Fälle werde Alkohol allerdings frühestens ab 15 Uhr ausgeschenkt. Die kennt halt ihre Gäste. Man vertreibe sich die Zeit mit Karaoke-Wettbewerben und Brettspielen. Und manche wollten schon gar nicht mehr weg. Möglicherweise genießen sie ein Stückchen Freiheit von Verpflichtungen.