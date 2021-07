Ende der Welt - Die tägliche Glosse Einfach aufhören

Das nennt man dann wohl umgangssprachlich einen Griff ins Klo. Und um gleich noch einen drauf zu setzen. Ins Katzeklo. Zumindest dachten das wohl die Gäste bei einem Open-Air-Konzert am vergangenen Freitag in Augsburg. Sie hatten sich auf mindestens eineinhalb Stunden live mit Helge Schneider gefreut. Und dann war nach einer halben Stunde Schluss. Der Universalkünstler, Komiker, Kabarettist und Multiinstrumentalist, der durch Songs wie Käsebrot, Sommer, Sonne, Kaktus oder besagtes Katzeklo das deutsche Liedgut bereichert hat, hörte einfach auf. Er habe sich durch die Atmosphäre beim sogenannten Strandkorb-Konzert gestört gefühlt. Wegen Corona sitzt das Publikum in Strandkörben, um Abstand zu halten und dafür kriegen sie was zu trinken. Und das gibt es halt nur am Platz und wird serviert. Und so ging ständig jemand hin und her. Er sei abgelenkt und überhaupt. Vielleicht kriegt das Publikum ja das Geld zurück.

Wenn man dieses „ich höre jetzt einfach auf“ unter dem Stichwort der Aufmerksamkeitsökonomie betrachtet, dann konnte dem 65-jährigen nichts Besseres passieren. Helge Schneider gab sein Konzert in Augsburg, eben gerade nicht. Zwei Ausrufezeichen. Eklat und Ärger! Das kommt in diesen Zeiten immer gut an. Und deshalb hat wohl auch Nena in diesen Tagen provoziert. Vor 40 Jahren war sie mit 99 Luftballons trällernd unterwegs, heute fordert sie ihr Publikum auf, die Corona-Abstände nicht einzuhalten. Doch zu spät, das Konzert war schon fast durch, als es vom Veranstalter abgebrochen wurde. Hier gibt’s also kein Geld zurück. Wer richtig provozieren will, muss das früh tun und auch was riskieren. Das tat Helge Schneider jedenfalls mehr als Nena. Sie erlaubte sich einen unfassbaren Anfängerfehler! Eins zu Null fürs Katzeklo.

Die Aufmerksamkeit ist eben eine besondere in diesen Zeiten

Auch auf dem grünen Hügel in Bayreuth gibt es aufmerksamkeitsökonomische Fakten: Erstens: Die Bayreuther Festspiele finden 2021 überhaupt statt, wenn auch mit weniger Publikum. Zweitens, Angela Merkel war auch hier auf Abschiedstour, dieses Mal in Orange. Und drittens stand mit Oksana Lyniw erstmals eine Frau am Dirigentenpult. Das zu toppen, fällt schwer. Angenommen, der Dirigentin würde was nicht passen und sie wollte jetzt einfach mal so gehen, müsste sie sich beeilen. Ihr Fliegender Holländer ist zwar länger als ein Konzert von Helge Schneider. Aber mit rund zweieinhalb Stunden, gehört dieses Stück für Bayreuther Verhältnisse zu den Kurzopern. Bei den Meistersingern legt man rund zwei Stunden oben drauf. Aber die Dirigentin musste das nicht. Sie blieb und zog ihr Stück durch. Unfassbar, kein Eklat.