Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eine Taskforce für den Spatenstich

Mit was sich der bayerische Landtag so herumschlagen muss. Aber so ist das halt – die Volksvertreter müssen sich dem Volk auch mal annehmen, wenn es Anregungen, Wünsche und natürlich auch Beschwerden gibt.

In unserem Fall geht es um eine Petition eines verdienstvollen Bürgers aus dem schönen Bezirk Schwaben, die den Landtag schon bald befassen wird. Im entsprechenden Ausschuss, versteht sich. Der gute Mann hat nämlich die Nase voll von Spatenstichen und Einweihungen jedweder Art, meist zum Baubeginn oder Bauende von öffentlichen Gebäuden oder Einrichtungen, wie Kindergärten, Schulen, Feuerwachen oder Finanzämtern.

Die Bilder kennen wir: Mandatsträger von Gemeinde, Kreis, Bezirk, Land ja manchmal sogar Bund – meist aberwitzig behütet mit Bauhelmen, weil nicht passend. Und Spaten, wie ich sie so blank poliert noch nie in meinem Leben in den Baumärkten dieser Welt je gesehen habe. Der Petent sagt, es seien immer die Gleichen! Die Staatsdiener hätten wohl nichts Besseres zu tun und im Übrigen koste das einen Haufen Geld, Steuergelder wohlgemerkt!

Naja, sagen wiederum Behörden wie Bauämter oder Landratsämter so dürfe man das ja nicht sehen. Immerhin sei das Anerkennung und Wertschätzung zu gleich, die Damen und Herren einzuladen - wenn schon Mittel des Freistaats oder des Bundes fließen würden. Und sich gemeinsam über ein vollbrachtes Werk zu freuen, das sei doch auch schön. Schon jetzt sickert durch, man wolle an der Praxis auch künftig festhalten.

Was nun? Vielleicht schreit eben doch alles nach einer Task Force? Die Truppe bewaffnet mit den poliertesten Spaten der Welt, alle vorgehalten in einem Transportfahrzeug, in diesem auch: Scheren in allen Größen, dazu ganze Rollen weiß-blauer Bänder, die zu solchen Anlässen ja auch immer gerne durchgeschnitten werden. Und Sand. Es gibt nichts Peinlicheres wenn bei Spatenstichen krampfhaft und am Ende mit aller Gewalt versucht wird in blanken Stein und Boden einzudringen um etwas Aushub fotogen nach vorne abzuwerfen. Also Sandsäcke nicht vergessen. und dann, und es wird dem Petenten kaum gefallen: Eben doch immer die gleichen Personen. Denn die werden ein Höchstmaß an Routine entwickeln, besser werden, besser reden halten, besser strahlen auf den Fotos und Videos, besser Spaten stechen als jeder andere in diesem Freistaat. Männer und Frauen, denen endlich der weiße Bau Helm passt!

Was ist eigentlich mit der Nockherberg Singspiel-Truppe – perfektes Profil!

Was ist eigentlich mit der Nockherberg Singspiel-Truppe – perfektes Profil! Beschäftigung endlich auch außerhalb der Starkbierzeit. Imitation de luxe. Stellen sie sich mal die Schlagzeile vor: Merkel und Söder eröffnen neues Feuerwehrhaus in Mitterfirmiansreuth? Wahnsinn. Als Task Force organisiert und disponiert, wäre diese Händeschüttel-Eingreiftruppe in der Lage, mehrere Spatenstiche und Einweihungen pro Tag zu vollziehen als je zuvor. Effizienter dürfte es kaum gehen und das dürfte allen Beteiligten vor Freude die Tränen in die Augen treiben und der gute Mann aus Schwaben wird vielleicht doch noch ein Einsehen haben. Es wird Geld gespart! Anruf genügt, die Task Force kommt, bringt alles mit was man zu einem g‘scheiten Spatenstich braucht, Freibier marsch, und ehe man sich versieht, sind sie auch schon wieder weg…irgendwo in Bayern!