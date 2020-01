Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eine Mythologie des Kleingelds

Gleich halb neun, ich weiß! Stress, Druck, keine Zeit! Werktag, Meeting, Magenschmerzen. Da empfiehlt es sich jede auch noch so kleine Gelegenheit für eine Ruhepause zu nutzen. Mal für ein Viertelstündchen den Not-Stopp am Firmenaufzug reinhauen… Oder sich am Vormittag an der Supermarktkasse anstellen! Was daran erholsam sein soll? Nun, vormittags ist dort die Rentnerdichte am höchsten – und damit die Chance auf folgende Situation: „Wartn's, des hab ich passend (kleingeldklimpern)“

Warten Sie, das hab ich passend. Wenn Sie diesen Satz an der Kasse hören, können Sie getrost für ein paar Minuten die Augen schließen. „Ja, Herrschaft, wo is denn…nein, des ist der Blusenknopf, der ist mir letzte Woche abgegangen…“. Der Power-Nap an Kasse vier, danke Boomer! Möglich macht’s – das Kleingeld! Jene vielen, wunderbaren, klimperigen Ein- und Zwei-Cent-Kupfermünzen, die unseren Bezahlalltag auch im Jahr 2020 immer noch so herrlich kleinteilig und langwierig machen: (klimpern) „Halt, nein, des is die Antonius-Plakette…Moment…was ham sie g‘sagt? 56 oder 57 Cent? ...“

Mit derart spontanen Inseln der Entschleunigung könnte es aber bald vorbei sein: Schon sickern Pläne aus Brüssel durch: Die Kommission prüfe eine Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen – auf Bayerisch: Zent. Und da versteht der Deutsche keinen Spaß!

Während anderswo längst die Karte auch für Kleinstbeträge gezückt wird, klimpern wir uns noch sehnsüchtig in die Vergangenheit: Denn gerade die ältere Generation hat ja zum Bargeld eine zutiefst emotionale Bindung, gespeist aus jahrzehntelang eingeübten Ritualen der Nachkriegs-Alltagskultur: Für zwei Pfennig Waffelbruch im Milchladen um die Ecke. Das Pfennigstück auf die Eisenbahnschienen legen und plattfahren lassen. Und natürlich der Klassiker steuerfreier transgenerationaler Vermögensumschichtungen: „Da hast a Fuchzgerl – gehst mit Deiner Freundin ins Kino, und vom Rest kauft’s Euch ein Eis!“. Heute dagegen erwartet die vernetzte Enkelschaft den zeitnahen Transfer aufs Paypal-Konto.

Haben Sie schon mal jemanden einen Cent-Fuchser gescholten?

Mit dem Ende des Hartgelds werden dann wohl auch all jene wunderbaren Mahnsprüche des ranzigen Erbtanten-Kapitalismus bundesdeutscher Prägung verschwinden: „Wer den Pfennig nicht ehrt…“ lässt sich nicht übersetzen in Kryptowährung: „Wer den Bitcoin nicht ehrt…ist die Dotcomblase nicht wert“. Klingt nicht. Hat ja schon Pfennig-Fuchser hat die Währungsunion nicht überlebt. Oder haben Sie schon mal jemanden einen Cent-Fuchser gescholten?

Nur einer könnte es schaffen: Eine nicht repräsentative Umfrage bei den Millenial-Kollegen hat gezeigt: Die bücken sich immer noch nach dem - Glücks-Cent. Vielleicht, weil ein Bitcoin nicht einfach so auf der Straße rumliegt. Nice.