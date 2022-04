Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schildermangel, echt jetzt?

Deutschland, ein Land des Mangels: Der Bundeswehr fehlt warme Unterwäsche, der Autoindustrie fehlen Kabelbäume, dem Gesundheitswesen fehlen die Pflegekräfte, den Pommesbuden geht das Frittierfett aus … und jetzt auch noch Verkehrsschilder! Klar, es gibt in Deutschland zwar rund 20 Millionen davon – und da sind die dreieinhalb Millionen Wegweiser noch gar nicht mitgerechnet – aber leider verteilt sich diese Anzahl auf 650 verschiedene Verkehrsschilder. Für ein vorübergehendes Tempolimit zur Reduktion des Verbrauchs an russischen Energieträgern bräuchte es aber ein ganz bestimmtes, eins mit einer Hundert drauf. Und diese Schilder sind in Deutschland Mangelware.

Was ist zum Beispiel mit den ganzen „Tempo 100“-Schildern der alten DDR-Autobahnen passiert? Ich bin mir sicher, die lagern noch irgendwo, in den selben Hallen in denen auch die angegammelten Haubitzen und Schützenpanzer von der NVA stehen. In Deutschland wird einfach nichts weggeschmissen.