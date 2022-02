Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eindeutig zweideutige Werbung

Die Köpfe in den Marketing- und Werbeagenturen im Nachbarland rauchen. Nur noch wenige Tage bleiben, dann treten in Frankreich Regelungen in Kraft, die die Werbewelt auf den Kopf stellen werden: Wer ab März in Frankreich ein neues Automodell auf Plakaten, in Anzeigen oder in Fernsehspots anpreist, muss gleichzeitig dagegen werben, es auch zu benutzen. Verpflichtend sind dann folgende Empfehlungen im Werbetext: „Bei kurzen Wegen lieber zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren!“, „Für den täglichen Gebrauch öffentliche Verkehrsmittel nutzen!“ oder – mein Lieblingsclaim: „Über Carsharing nachdenken!“. Jetzt rauchen die Köpfe in den Agenturen, wie man diese Aussagen mit dem zu bewerbenden 500 PS-SUV in Einklang bringen kann.