Ende der Welt Ein starker Abgang?

„Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte“ – dichtete Ernst Moritz Arndt 1812, im Vaterlandslied. - Wie komme ich d a jetzt drauf … ? Egal – jetzt geht’s um Holger Stahlknecht - übrigens toller Name für einen Reserveoffizier. Stahlknecht also war Freitagfrüh noch Innenminister und CDU Chef von Sachsen-Anhalt. Seit Freitagabend geht er mit seinen Labradoren spazieren und spielt danach noch etwas Chopin, zum runterkommen, wie man neudeutsch sagt. Wobei – viel weiter runter geht grad nicht. Aber immerhin hat er selber noch für den ehrenhaften Ausgleich gesorgt: Wenn ich als Innenminister entlassen werde … dann … dann … TRET ICH ZURÜCK! Als Landesparteichef.

Was den Politprofi wohl geritten hat bei seinem letzten, stahlharten Interview? Ich vermute, tief drunten: „Amtsmüdigkeit“, wie einst bei Hans Dietrich Genscher. Der sprach das schöne Wort allerdings auch aus, von ganzem Herzen – als er nach 18 Jahren als Außenminister nicht mehr lachen konnte über diesen Witz: „Treffen sich zwei Flugzeuge. In beiden sitzt Genscher“. Nun, irgendwann muss ja mal Schluss sein – aber wie?

Schluss machen ist in allen Lebenslagen keine leichte Sache – das Netzlexikon schreibt unterm Stichwort „Entlassung“: „Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist für Arbeitnehmer im Regelfall ein bedeutsames Ereignis“ – wohl wahr. Und dabei ist es ziemlich bedeutsam, wer hier wem was beendigt. Kündigen oder gekündigt werden – das ist hier die Frage. Und zum „Rücktritt“ heißt es im Lexikon: hier „erscheint der Amtsinhaber als Handelnder“. Naja, US Präsident Nixon kam mit seinem Rücktritt einer Amtsenthebung knapp zuvor.