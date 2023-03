Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Lob auf den Späti

Heute vor 20 Jahren wurde der Ladenschluss am Samstag auf 20 Uhr ausgeweitet, aber trotzdem kommt keine Ruhe in die Debatte, die der Bund in der Folgezeit den Ländern übertragen hat: seither dürfen die sich in diesem Metaversum von Ordnung und Bürokratie verheddern. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Was würden wir auch heute morgen tun, wenn uns nicht Recht und Ordnung als Leitplanken gegeben wären? Gerade in Bayern…. Freilich ist es auch aufwändig, alles und jedes zu regeln, aber dafür gibt es ja die Bürokratie. Ist es nicht herrlich, so ein Leben, eingebettet in Regelungen, die kein Mensch in einer Lebensspanne überblicken und schon gar nicht verstehen kann?

Ein Beispiel ist die Frage, wann wir wo und wie lange am besten einkaufen können. Ein bahnbrechendes Ereignis ist dem deutschen Bundestag heute vor 20 Jahren gelungen: Da wurde, nach einer, dem Anlass entsprechend ausgiebigen, Debatte, die Ausweitung des Ladenschlusses auch am Samstag auf 20 Uhr beschlossen. Die segensreiche und revolutionäre Tat hat gleich die Torschlusspanik mancher Mitmenschen gelindert, denen das Diktat des Ladenschlusses regelmäßig Herzrasen beschert hat.

Aber braucht es das überhaupt, das Ladenschlussgesetz? Den Streit satthabend, hat es der Bund in der Folgezeit den Ländern übertragen, sollen die sich doch in diesem Metaversum von Ordnung und Bürokratie verheddern, in dem vom Fernstraßengesetz bis zur Bäderregelung mit Ausnahmen für Kurorte, dem Arbeitszeitgesetz, Nachtbackverbot, Jugendarbeitsschutz und Mutterschutz, den Regelungen zur Sonntagsruhe, Nachtarbeit und alles wiederum mit Ausnahmeregelungen und unterschiedlichen Gewerbeordnungen, eine unsagbare Litanei an Recht und Ordnung zu berücksichtigen ist. Mit dem vorhersehbaren Resultat, dass praktisch in jedem Land andere Regelungen gelten. Am liberalsten sind, wen wundert’s, Berlin und NRW, die Spätis und Büdchen haben dort ja Kultcharakter.

Es bleibt das Staunen, dass es so etwas einfach Unkompliziertes wie ein Späti überhaupt geben kann

Am strengsten, ja, noch strenger als Bayern, das einzige Bundesland, das sich am föderalen Tohuwabohu nicht beteiligt hat und den Stand von vor 20 Jahren konserviert – strenger noch also sind einige Kantone der Schweiz: Fribourg etwa, wo für die Konsumenten samstags um 16 Uhr Schicht ist. Irgendwie scheinen es die Leute dort auch zu überleben, aber vielleicht sind sie neidisch auf Finnen oder Italienerinnen, bei denen regelfrei geöffnet ist. In Italien im Übrigen mit einem neuen Trend zu Spätis nach Berliner Vorbild.