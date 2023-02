Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Hoch auf den Druckfehler

Ausgerechnet auf einer der prestigeträchtigsten Baustellen der Welt in New York haben die Autokorrekturprogramme versagt: ein Druckfehler wurde in Stein gemeißelt. Wobei wir hierzulande ja froh wären, wenn beim Flughafen Berlin oder der S-Bahn Stammstrecke München ein paar Druckfehler in den Kostenkalkulationen enthalten wären. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Als die Texte noch in Stein gemeißelt wurden, da war Schreiber ein hochgeachteter Beruf. ChatGPT und andere automatische Textgeneratoren lagen in einer dunklen Zukunft, jede einzelne Letter kostete Mühe und Schweiß. Es ist nicht überliefert, was dem Schreiber passiert ist, wenn ihm ein Druckfehler unterlief – wahrscheinlich wurde er, stante pede, geköpft.

Wobei „Druckfehler“ ein Wort ist, das streng genommen erst seit rund 500 Jahren verwendet werden darf, nachdem Gutenberg den Buchdruck erfunden hatte.

Sprachhistorische Spitzfindigkeiten hin oder her, heute gibt es ja Autokorrekturprogramme. Die aber haben jetzt ausgerechnet auf einer der prestige- und kostenträchtigsten Baustellen der Welt versagt: bei dem für 11 Milliarden Euro runderneuerten Grand Central Bahnhof in New York, der mit einem Zitat der Künstlerin Georgia O’Keeffe ausgeschmückt wurde, fehlt ein „f“ im Namen.

Ganz abgesehen davon, dass hier Schreib- und Hörform meilenweit auseinanderklaffen, ist der Druckfehler natürlich ebenso unverzeihlich wie nicht so leicht zu beheben, da der Schriftzug eben in antiker Tradition in den Stein gemeißelt wurde. – Das geht ja auf keine Kuhhaut, möchte man ausrufen und steckt schon mittendrin im Thema, als nämlich im papierlosen Mittelalter das aus Kuhhäuten hergestellte Pergament als Schreibunterlage diente. Da das Material teuer und entsprechend rar war, wurde es häufig überschrieben. Das „Palimpsest“ genannte Produkt dient heutigen Forschenden dazu, mittels chemischer Verfahren frühere Schriften unter dem eigentlichen Text sichtbar zu machen.

Die Metropolitan Transportation Authority will O’Keffees Namen baldigst retouchieren

Als Giorgia O’Keffee ihre berühmten Blumenbilder malte, war sie besonders von Siegmund Freud inspiriert. Der Psychoanalytiker ist ein weiterer Fachmann im Sichtbarmachen von Fehlern: ihm zufolge offenbart ein Versprecher eine Wahrheit aus dem unterdrückten Triebgeschehen. Man kann also gar nicht genug über diesen Druckfehler nachdenken, der jetzt das 11-Milliarden Werk der Grand Central Station befleckt. – wobei wir hierzulande ja froh wären, wenn bei ähnlichen Projekten, sagen wir Flughafen Berlin oder S-Bahn Stammstrecke München ein paar Druckfehler in den Kostenkalkulationen enthalten wären oder wenn nur ein Druckfehler das Problem wäre.