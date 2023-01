Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Feuerwerk der guten Nachrichten!

Und – Hurra! - Ronaldo kickt seit gestern in der Wüste. Diesem mythischen Ort, wo seine Vision von vor biblischen sieben Jahren nun wahr wird: „Ich möchte meine Karriere auf dem höchsten Level beenden, in Würde und bei einem guten Club.“ Er hat dieses Mantra wohl vor Tagen wiederholt, an der Flasche gerieben und: siehe da, der Geist setzte ihn ab in Riad, Saudi Arabien – beim legendären Al Nassr FC. Die haben sich den bald 38jährigen geholt, für 548 000 Euro. Am Tag - macht 17 Millionen im Monat. Wenn das keine gute Nachricht ist! Am Donnerstag kommt Ronaldo wohl schon gegen den Clubrivalen „Al Tai“ zum Einsatz – vor bestimmt doppelt so vielen Fans wie sonst – also 16 000.