Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein Eis für die Deppen

Jetzt stehen sie wieder an. In der Schlange. Wir haben es vermisst: Mama, krieg ich ein Eis? Es ist das große Versprechen: Jeder Winter geht mal zu Ende. Und dann gibt es das erste Eis, meist beim Italiener um die Ecke. Gelato al Limon, Zitroneneis, brummt der Cantautore Paolo Conte und will nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt ein Eis, das wär es doch. Zitroneneis, oder doch Pistazie oder vielleicht Erdbeere? Oder doch mal was ganz Exotisches? Wie wäre es zum Beispiel mit dem Königszepter, dem „Scettro del Re“? Aber gerne, Signore, macht 70 Euro. Nein, nicht für einen gesamten Kindergeburtstag, sondern für ein Hörnchen.

70 Euro! Haben wir uns verhört? Bricht die Hyperinflation aus? Hat der Eisdielenmann in Lire umgerechnet? Nein! Im Ernst. Die Geschwister Paparella machen ein Eis für jene, die bereit sind, für eine Kugel Eis mit etwas lütütü 70 Euro auf den Tresen zu legen. Und sie nennen die, die sowas zahlen, Deppen, und um ehrlich zu sein, sie drücken es noch drastischer aus.

Dafür muss man aber in die Nähe von Bari ganz im Süden des Stiefels nach Ruvo di Puglia. Dort steht diese Eismanufaktur, eine kleine Boutique des guten Geschmacks. Ach was des dekadenten Geschmacks. Hier lösen sich innerhalb von Minuten zig Euro einfach auf. Panta rhei, sagt der Grieche alles fließt, und der Italiener meint am Gaumen runter. Denn wenn es jemanden gibt, der das Eis landauf landab zum Kult erhoben hat, dann sind es die italienischen Eismacher. Und die Geschwister Paparella mögen es puristisch: Da kommt nichts industrielles in die Tüte oder den Becher, nur feinste Zutaten aus der direkten Umgebung oder von jot we de. Die Sahne schlagen sie nach alter Tradition, wie es schon das vergilbte Rezeptbuch des Großvaters vorsah. Und erst die Kakaobohnen, 36 verschiedene Sorten. Es geht halt immer noch etwas besser, wie überall.

Das Auge isst mit

Und die Krönung ist die sauteure Kreation Königszepter. Eine Kugel und ein bisschen was drumherum mit Safran aus dem Nordirak. Ein Gramm davon liegt schon mal bei 55 Euro. Und dann noch Blattgold außen, macht schon was her. Fare bella figura! Hey, Leute, wir sind in Italien. Das Auge isst mit.