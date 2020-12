Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eigentlich ist Silvester

In den vergangenen Jahren war Silvester jener Abend, zu dem hin sich alle unerfüllten Erwartungen an das Jahr aufstauten, um dann endlich erfüllt zu werden: zum unvergesslichen, perfekten Jahresabschluss und zum unvergesslichen, perfekten Jahresanfang. Deshalb hielt man sich die Antwort auf die Frage „Was machst Du an Silvester?“ natürlich möglichst lange offen, schließlich hoffte man bis zuletzt auf eine Einladung zur rauschenden Party über den Dächern der Stadt. Erst einen Tag vorher gab man dann lustlos Müllers, Meiers oder Hubers Bescheid: „Ja, wir kommen zum Käsefondue!“ So wie manche als Tiger starten und als Bettvorleger landen, so klaffte auch stets eine Lücke zwischen dem erwarteten Silvesterabend und dem, wie er dann wurde.

Der Silvesterabend war ohnehin immer überschätzt

Insofern ist das, was wir morgen zu feiern haben, eine internationale Lockerungsübung mitten im Lockdown. Silvester wird demokratisiert, zu einem stinknormalen Abend reduziert. Aus dem ewigen vor-silvestrigen-Zweikampf zwischen dem Wunsch, endlich zu wissen, was man an Silvester macht und jenem, sich genau das so lange wie möglich offen zu halten, geht als Siegerin hervor: die Ehrlichkeit. Beim morgigen Lockdown-Silvester braucht man nicht um einen „eigentlichen“ Silvesterabend trauern, weil der in Wirklichkeit ohnehin immer überschätzt war. Aus dem großen Wort „Silvesterabend“ wird einfach nur ein „31. Dezember“, ohne Erwartungsdruck. Lassen wir es auf uns zukommen! Wie, ja genau, der Heilige Silvester, der morgen seinen Namenstag hat. Der wollte der Legende im vierten Jahrhundert von Rom ins damals römische Trier reisen, doch mitten in der Eifel verlor sein Pferd ein Hufeisen und bis heute wird das in einem kleinen Dorf gefeiert: aus eigentlich ganz un-silvestrischer Planlosigkeit können große Geschichten werden!