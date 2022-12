Ende der Welt - Die tägliche Glosse Egal wann: Gute Ernährung ist gut!

Die Fallhöhe zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und dem gesunden Menschenverstand ist manchmal so gering, dass sie jenen in die Hände spielt, die generell Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Forschung hegen. Vor allem, wenn es sich um Studien aus dem nachgerade inflationär erkenntnisträchtigen Feld der Ernährungsforschung handelt.

Hier ist man angesichts mancher Publikation, und nicht zuletzt ihrer Verbreitung über diverse Medien, geneigt, von einer Fallhöhe im Nanobereich zu sprechen, ja, hin und wieder hat es den Anschein, der Erkenntnisgewinn nähere sich – wissenschaftlich formuliert – asymptotisch der Nullmarke.

So haben sich Forschende unterschiedlichster Nationen und Universitäten in aufwändigen Testreihen jüngst der Frage gewidmet, ob die Tageszeit eines Nahrungsmittelkonsums einen Unterschied macht, etwa hinsichtlich des Energiestoffwechsels. Also: ist eine Kalorie eine Kalorie, egal ob ich sie zum Frühstück verputze, mittags oder abends? Kein Unterschied, fand ein schottisches Team an der Universität Aberdeen heraus. Allerdings hätten übergewichtige Probanden nach üppigem Frühstück tagsüber von einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl berichtet. "Ach was?!" – hätte an dieser Stelle der renommierte Doyen der Ernährungsforschung, Vicco von Bülow, mit dem ihm eigenen Understatement eingeworfen, dessen zeitlos gültige Arbeiten, etwa über den Kosakenzipfel, zumindest älteren Zeitgenossen ein Begriff sind.

"Eulen haben morgens oft noch keinen Hunger, doch selbst ihnen kann man empfehlen, sich optimalerweise daran zu gewöhnen, zumindest eine Kleinigkeit zum Frühstück zu essen."

Die Gruppe Molekulare Ernährungsmedizin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke fokussierte sich zuletzt auf den Zusammenhang zwischen biologischer Uhr und Nahrungsaufnahme. Dabei gelang es den Wissenschaftlerinnen dieser Disziplin, der sogenannten Chrononutrition, zwei Chronotypen zu unterscheiden: Während Lerchen schon morgens Energie haben und eher früher ins Bett gehen, bleiben Eulen länger wach und kommen früh am Tag nur schwer in die Gänge.