Ende der Welt - Die tägliche Glosse Dry January - eine Schnapsidee

Hurra Halbzeit! Die Hälfte ist rum vom Reuemonat Januar, der bekanntlich der große Kater nach den opulenten Jahresausklangs-Gelagen ist. Im Januar gelobt man traditionsgemäß Besserung. Darum kann ich ihn nicht ausstehen, weil ich Optimierung missbillige. Aber weil ich Optimismus als Überlebensstrategie hochhalte - das Glas ist immer halb voll, die Frage nur mit was - gibt es selbst im Reuemonat Grund zu feiern. Heute zum Beispiel den Geburtstag von Al Capone. Der Gangsterboss hätte ihn vermutlich als eine Art Neujahrsempfang gestaltet - für öffentliche Würdenträger und Kontaktmänner in seiner Rolle als angeblicher Antiquitätenhändler und für befreundete öffentliche Würdenträger und Kontaktmänner dann als After Hour mit Happy Ending – also mit einigen Lieblingsprostituierten und eingeschmuggeltem Whiskey und Champagnerpyramide in irgendeinem samtverhangenen illegalen Saloon.

Al verdankte seinen Reichtum der Prohibition und Abstinenzbewegung, die viele Anhänger und Motive hatte: die Medizin verwies auf Leberzirrhose, die Kirche argumentierte mit Sittenverfall, die Nazis verschrieben Vollkorn und stilles Wasser zur Förderung der Rassenhygiene und der Arbeiter-Abstinenten-Bund fürchtete um die Gesundheit seiner Genossen, unterschätzte jedoch die integrative Superpower der Kneipenkultur.

Gegen die Kälte des Zeitgeistes half immer noch am besten dat wärmste Jäckschen, dar Cognäc-schen. Selbst am Arbeitsplatz durfte lange noch getrunken werden. Das Feierabendbierchen belohnte Vaddi nach einem langen Tag. Und Muddi trank ihr Piccolöchen für den Kreislauf. Damit wurden wir groß.

Da wird also nicht getrunken, sondern auf der Kork-Gymnastikmatte der trockene Hund geübt

Doch nun im Zeitalter von Achtsamkeit, Yoga-Retreat und Work-Life-Balance bewussten Youngstern, gibt es eine neues Abstinenz-Welle: den dry january. Virtuos bebildert und mit guten Ratschlägen, Durchhalteparolen und Rezepten ausgerüstet auf Instagram.

Und ich, seit Jahren multitoxende working mom, die sich mit Ibuprofen, Prozac Derivaten und Fluchtachteln von Monday zu Friday hangelt, zähle die Tage und kassiere mitleidige „Du Opfer“ Blicke von unseren straight edge Kindern.

Eine kinderlose Freundin in Berlin meint am Telefon: Ich trinke eigentlich gar nicht mehr, ich schmeiß mir lieber eine halbe Pille und bleib beim Wasser, dann bin ich Montag wieder fit. Aber ich bin ja gnadenlos ehrlich: Wozu? Montage mag ich ja irgendwie auch nicht. Denn Montag ist irgendwie wie der kleine Januar der Woche. Da wird also nicht getrunken, sondern auf der Kork-Gymnastikmatte der trockene Hund geübt.