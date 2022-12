Ende der Welt - Die tägliche Glosse Dreams are my reality

Im November bekam die Direktorin des Bezirksamts für Tierpflege und Kontrolle in der Gemeinde Los Angeles Marcia Mayeda ein Briefchen zugestellt mit der kurzen und knackigen Anfrage der kleinen Madeline, ob sie ein Einhorn im Garten halten darf, wenn sie eins findet. Diese hoffnungs- wie verantwortungsvolle Anfrage rührte die Direktorin so, dass sie Madeline tatsächlich antwortete. Eine Glosse von Caro Matzko.

Dieses Jahr hat es auch uns erwischt: Ein Wichtel ist pünktlich zur Adventszeit bei uns eingezogen. Seit dem 1. Dezember klebt eine bunte Minitür an unserem Treppenabsatz – gleich einem Wurmloch in eine andere Welt. Daneben ein winziger roter Briefkasten in dem jeden Morgen ein Briefchen an das „liebe Weihnachtskind“ steckt, in der ein „Sami“ berichtet, ob er des nächtens Staub gewischt oder Rohre gereinigt hat. Eigentlich ein skandinavischer Brauch, aber dank Globalisierung und Social Media natürlich nur eine Frage der Zeit, dass aus den Wichteln eine invasive Art wurde und angesichts der niedlichen Türchen, Fensterchen, Briefkästchen und Laternchen die Oxytocin-Ausschüttung bei allen Muttis einen Peak erreicht.

So muss es auch Marcia Mayeda gegangen sein, Direktorin des Bezirksamts für Tierpflege und Kontrolle in der Gemeinde Los Angeles. Sie bekam im November ein Briefchen zugestellt mit der kurzen und knackigen Anfrage der kleinen Madeline: „Lieber L.A. County, ich hätte gerne Ihre Genehmigung, ob ich in meinem Garten ein Einhorn haben kann, wenn ich eins finden kann.“

„Manchmal muss man einfach an Dinge glauben.“

Diese hoffnungs- wie verantwortungsvolle Anfrage rührte die Direktorin so, dass sie Madeline tatsächlich antwortete. Und zwar mit einem hochoffiziellen Schreiben: Sofern Madeline eines fändet, sollte sie das Einhorn bitte artgerecht halten, also dafür sorgen, dass das Fabelwesen genug Sonnen- und Mondlicht und Regenbogen abbekäme. Außerdem müsste es einmal im Monat Wassermelone zu fressen kriegen und eine Hornpolitur mit weichem Tuch. Glitzer nur in biologisch abbaubar. Dem Brief fügte die Direktorin des Bezirksamtes für Tierpflege noch eine rosafarbene Metallplakette in Herzform mit der Aufschrift „Dauerhafte Einhorn-Lizenz“ bei und ein Kuscheltier-Einhorn mit pinken Ohren und Silberhorn.