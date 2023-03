Ende der Welt - Die tägliche Glosse Doppelnamen

Liebe Heiratswillige, Familiengründerinnen und Erzeuger, liebe Entscheidungsmuffel und Decidophobikerinnen, es gibt gute Nachrichten aus Berlin! Kein Entscheidungszwang mehr bei der Ehelichung, welcher von beiden Familiennamen nun der Wichtigere, der Schönere oder einfach der Gebotene ist. Kein Entweder-Oder mehr, anything goes. Eine Glosse von Gabi Kautzmann.

Liebe Heiratswillige, Familiengründerinnen und Erzeuger, liebe Entscheidungsmuffel und Decidophobikerinnen, es gibt gute Nachrichten aus Berlin! Kein Entscheidungszwang mehr bei der Ehelichung, welcher von beiden Familiennamen nun der Wichtigere, der Schönere oder einfach der Gebotene ist. Kein Entweder-Oder mehr, anything goes. Freiheit für die Doppelnamen, wenns nach dem liberalen Bundesjustizminister geht. Die Kinder müssten dann nicht mehr Müller ODER Lüdenscheidt heißen, sie dürften endlich den wunderschönen Doppelnamen Müller-Lüdenscheidt tragen. So weit, so erleichternd. Für die Eltern.

Da es ja gleichzeitig Mode geworden ist, den Kindern Doppel-Vornamen zu geben, könnten also Namen wie Marie Agnes Strack-Zimmermann bald keine Zungenbrecher mehr für Nachrichtensprecher und Innen sein, sondern von Kindesbeinen oder Kindeszungen an eingeübtes Alltags-Sprech. „Miiilan-Eliiiias, kommst du mal? Der Josuah-Samuel ist da und will die Hausis für die Frau Schübel-Katzenstein. Nee, die Zoe-Marleen hat sie auch nicht.“

Kein Problem, alles eine Frage der Gewohnheit. Nur wenn dann Frau Schübel-Katzenstein Herrn Kniemann-Asseburg ehelichen möchte und sich beide partout nicht auf einen der beiden Doppelnamen verständigen können, kommt dann Marie-Luise Schübel-Katzenstein-Kniemann-Asseburg heraus? Neinnein, beschwichtigt der Minister mit dem schlichten Namen Buschmann, Bandwurmnamen soll‘s nicht gehen. Ah ja.

Simple Names for future!

Aber was tun dann in der nächsten Generation die verunsicherten Herangewachsenen mit den Doppelnamen, wenn sie mal heiraten? Sie müssen sich entscheiden. Ist ja mal wieder typisch. Politiker erleichtern ihrer Wählerschaft das Leben. Den Preis zahlt die nachfolgende Generation. Deswegen: Simple Names for future! Wehret den Anfängen allzu liberaler Namensrechtspolitik. Klebt euch vor den Standesämtern fest, solange bis sich die Elterngeneration entscheidet. Hü oder Hott. Kein Hottehüh.

Oder die Liberalen erlauben, falls es sie in 20 Jahren noch gibt, Fusion Names. Aus Müller-Dingsda wird MÜDING, aus Maier-Tralala MATRA, die lassen sich dann prima wieder zu Müding-Matra zusammenfügen ganz ohne Buchstabensalat. Klingt auch wesentlich internationaler

Man könnte natürlich dann auch eine Namens-KI beauftragen, die gleichzeitig jede Art von Benachteiligungen und Zurücksetzungen vermeidet, die selbstverständlich gendert – aus Buschmann wird Buschfrau – ja warum denn nicht? Und die den neuen Idealnamen dann gleich beim Standesamt fix einträgt. Änderungen kostenpflichtig.