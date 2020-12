Ende der Welt - Die tägliche Glosse Donalds Faust

Vielleicht fiel Trump zeit seiner Amtszeit ja kein anderes Handzeichen ein

Vielleicht fiel Trump zeit seiner Amtszeit ja kein anderes Handzeichen ein. Den alten Spontispruch, dass keine Faust ballen könne, wer seine Finger überall drin hat, dürfte er nicht kennen. Und doch müsste ihm, bei seinen vielen Kontakten nach Russland und China, die Faust als historisches Signal gleichmacherischen Klassenkampfes mal begegnet sein; spätestens aber doch, als sein Anwaltsteam hinter seiner Abwahl den in seiner Vorstellung schon in satanischer Hitze bratenden Ex-Diktator Hugo Chavez ausmachte, den pseudosozialistischen Erdölschreck aus Venezuela.

Dass US-Präsidenten oft nicht ganz sicher sind in der Wahl ihrer Handzeichen, wurde klar, als Richard Nixon seinerzeit, beim Besteigen des Hubschraubers, der ihn aus dem Amt flog, das Victory-Zeichen mit beiden Händen ausführte. Nixons und Trumps Parteifreund George W. Bush jr. verwirrte nach Wahlsieg und Amtseinführung einst ganz Südeuropa: Seine Freunde aus dem texanischen Öl- und Ranchermilieu grüßte Bush gern mit jener Handhaltung, die in Texas „hoof ´em horns“ bedeutet: Daumen und kleiner Finger von der Faust abgespreizt. Im mediterranen Raum bedeutet die gleiche Geste aber den „Gehörnten“, den Mann, dem Gattin oder Partner gerade oder später die sprichwörtlichen Hörner aufsetzt.

Welches Handzeichen Joe Bidens Amtszeit prägen wird, steht noch nicht fest. Es sollte in Richtung des Vorgängers keinesfalls zu versöhnlich ausfallen. Um Missverständnisse zu vermeiden, wären Mitbringsel zu empfehlen, die bei der offiziellen Amtsübergabe klare Kante zeigen: Boxhandschuh, Golf-Eisen oder Baseballschläger, so was in der Art.