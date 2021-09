Ende der Welt - Die tägliche Glosse Diese Tage bei den Grünen

Christian fragte: „Annalena, habt err noch ne Bionade, da draußen steht der Laschet.“ Annalena rief nach hinten: „Du, Robert, biste so lieb? Schau mal…“ Robert rief zurück: „Iss aber warm.“ Darauf Christian: „Was, habt ihr hier keinen Kühlschrank? Der Kollege Kubicki hat daheim ne ganze Weinkühlwand, so richtig zum Temperieren, Rotwein, Weißwein….“ „Christian, das hier ist ein Parteibüro, kein Weinkeller! Wieso kommt der Laschet überhaupt als Erster?“ „Vielleicht weil die Letzten die Ersten sind“, witzelte Christian. „Und woher weiß der, wo wir sind?“ Robert versuchte, wieder ein bisschen Ernst reinzubringen. „Was sagen wir dem jetzt eigentlich?“, fragte Annalena, die ein wenig nervös zu werden schien. „Was heißt da wir? Der sagt uns erst mal was!“ Beruhigend, diese Souveränität. Christian war halt ein typischer Selbstständiger, in der freien Wirtschaft gestählt, den brachte so leicht nichts aus der Fassung. „Genau“, rief Robert, „der Laschet muss erst sagen! Wie beim Skat.“

„Tachchen, zusammen, ich bin der Armin!“ „Das wissen wir doch!“ „Wie schön.“ „Na ja.“ Professionelles Abtasten mit Flachs und nem Spritzer Forschheit. „Bionade? Iss aber warm.“ „Ooch, nehm ich doch gerne auch waam, nur immer her, dankeschön, ganz reizend, kriegt err da was für?“ „Nee, dafür nu nich!“ kam´s trocken von der Türe. „Olaf, oh, das hier iss jetz nich so wie´s aussieht“, rief Robert, „der Armin ist einfach so gekommen, wir waren gar nicht verabredet, wir wussten nicht, dass der kommt“. „Genau“, sagte Annalena, „das ist Zufall.“ „Na aber, das macht doch nichts, wir müssen ja schnell loslegen mit Sondieren und Koalieren, das Ausland, ihr versteht, wir stehen ja sonst da wie Italien mit seiner ewigen Unregierbarkeit. Nee, macht ruhig weiter, da will ich doch nicht s-tören. Ich bin nur hier reinges-tolpert auf gut Glück, dachte mir, ich kuck mal bei den Grünen vorbei, gratuliere zum Ergebnis, hier, Annalena, die Blumen sind für dich, Robert, so ein feiner Tropfen, wenn auch aus eigenen Beständen, und denn man tau, bis bald!“