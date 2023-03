Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Zwei-Klassen-Post

Ist doch wunderbar, dass wir das Tempo unserer Briefe selbst steuern können, wie es die Deutsche Post derzeit plant. Sie nennt das „Erweiterung der Angebotspalette“ und will sich die Übernachtzustellung künftig besser bezahlen lassen. Die gute Nachricht daran: Die Überjahrzustellung dürfte billiger werden, wobei der Post zuzutrauen ist, dass sie für gerade und ungerade Jahre unterschiedliche Gebühren nimmt, in Schaltjahren wegen erhöhten Kalenderaufwands Nachporto erhebt und im Winter eine Streumittelabgabe berechnet.

Verzierungen, Sprechblasen und Wörter, die den Postboten in seiner Identität verunsichern und mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren könnten, müssen auf jeden Fall vor dem Versand verzollt werden, wobei die Post längst die dazu passenden Beleidigungstabellentarife in Arbeit haben dürfte.

Wir sehen, die Angebotspalette der Post ist längst nicht ausgereizt

Neu ist ein Zwei-Klassen-Tarif bei der Post übrigens nicht: Wer es eilig hatte, verschickte seine Unterlagen früher mit der „reitenden Post“, die natürlich schneller war als die Kutsche. Besonders Einfallsreiche nutzten bekanntlich Brieftauben. Warum soll unsere Post daran nicht anknüpfen, wenn es ihre Bilanz aufhübscht? Gut, Tauben sind in Ballungsgebieten womöglich unpassend, aber Zwergponys kämen doch in Frage, vor allem für Sendungen, die eine gewisse emotionale Wärme erfordern, also Mahnschreiben, Steuerbescheide und Trennungsbriefe. Die Absender sind sicher gewillt, portomäßig tiefer in die Tasche zu greifen, wenn sie die Gewähr haben, dass die Adressaten bei der Zustellung freudig erregt sind.