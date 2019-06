Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Zuckerfrei-Eltern

Es ist widerlich. Sie leben nicht nur in der Theorie perfekt, sondern sorgen auch in der Praxis für reine Übererfüllung ihrer Eltern-Pflicht. Es sind die Zuckerfrei-Eltern, die ihre Kinder voll im Griff haben. Bittersweet, findet Katharina Hübel.

Sie haben immer einen Stoffbeutel dabei. Ihre Kleidung ist farblich perfekt abgestimmt und durchgehend in pastell. Sie sprechen leise und beherrscht mit ihren Kindern. Sie haben nur Glasflaschen dabei und backen selbst Brot. Selbstverständlich nicht aus Weizen, sondern aus selbstgeschrotetem Vollkorn-Inka-Irgendwas vom gemieteten Acker aus dem Umland. Sie nähen Kinderkleidung selbst und sind natürlich dennoch voll berufstätig. Die Zuckerfrei-Eltern.

Sie sind so perfekt, dass ihre Kinder sogar, wenn sie auf einem Kindergeburtstag eingeladen sind, Würstel und Kuchen unaufgefordert und ohne physische Anwesenheit ihrer eigenen Eltern verweigern mit dem Hinweis auf die heimischen Gepflogenheiten. Ja, nicht nur Zuckerverweigerer, auch noch Vegetarier. Nutzt die Chance, möchte man diesen armen Kindern zurufen, stopft euch die Backen voll. Esst, was ihr zu Hause nicht kriegt – auch ihr habt ein Recht auf Kindheit! Verklebte Zähne, Magenzwicken, kein Bock auf Zähneputzen, heimliches Süßigkeitenhorten und nachts-unter-der-Bettdecke-Mampfen.

Kurzum: sie tun es nicht. Sie haben das Lifestyle-Mantra ihrer Eltern vollständig internalisiert. Wo andere Eltern sich überhaupt an der Basis abmühen, darum kämpfen, dass ihre Kinder sich nicht vor der Quengelware in aller Öffentlichkeit auf den Boden werfen, nicht das Essen rumwerfen oder ihre Geschwister boxen, da sind die Zuckerfrei-Eltern schon einen Evolutions-Schritt weiter. Hier geht es nicht mehr ums nackte Überleben. Hier geht es um das Besser-Leben. Überleben ist sowas von Achziger. Besser Leben, das ist der Zeitgeist. Diese Eltern schaffen es nicht nur, ihren Kindern das perfekte Bewusstsein mitzugeben – sie schummeln nicht mal dabei!

Die Zuckerfrei-Eltern sind jeglicher Naturgesetze erhaben

Eigentlich ist es ein Naturgesetz, dass nie die Vernunft über die Heiß-Appetit-Attacke siegen darf! Aus diesem Naturgesetz folgt, dass Kinder heimlich Schokolade essen, damit ihre Eltern nichts davon mitbekommen und Eltern heimlich Schokolade essen, damit ihre Kinder nichts mitbekommen. So war es schon immer. Seit sich die Menschheit Schokolade leisten kann.

Doch die Zuckerfrei-Eltern sind jeglicher Naturgesetze erhaben. In ihrer Familie muss keiner schummeln. Alle stippen ihre Gemüsesticks in die Chia-Mandelmus-Joghurtcreme und gönnen sich dann noch ein extra Energiebällchen auf Erdmandel-Dattel-Basis, um dann satt, zufrieden und ausgeglichen im Familienblog die neuesten Zuckerfrei-Rezepte zu posten. Diese Zuckerfrei-Eltern leben nicht nur in der Theorie perfekt, sie sorgen auch in der Praxis für eine reine Übererfüllung ihrer Elternpflichten. Das ist so widerlich wie – darf man in diesem Fall sagen: wie tonnenweise regenbogenfarbener Glitzer-Zuckerguß auf einer Märchenlandschaft? Wahrscheinlich darf man korrekterweise nicht mal das sagen. Denn nicht mal die perfekte Märchenlandschaft der zuckerfrei Eltern hat das: Zuckerguß.