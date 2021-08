Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Welt der Bierdeckel

Man entrinde Fichtenholz, schleife es mit großen Schleifsteinen ab und vermenge die so gewonnenen Holzfasern mit viel Wasser zu einem Brei, den man trocknet und anschließend in Stückchen schneidet. Was kann man damit schon anfangen? Willkommen in der Welt der Bierdeckel! Sie sind zum Beispiel prima Baumaterial. Weltrekordhalter haben es bewiesen und in monatelanger Handarbeit mehrere hunderttausend Bierdeckel in Kartenhausmanier verbaut zu einem begehbaren Wohnhaus inklusive Mobiliar. Absolut ökologisch. Zugegeben, recht einsturzgefährdet. Bloß nicht pusten! Auch für Schlechtwetter nicht so ganz geeignet. Mehr so ein Indoor-Haus, also eines, das drinnen steht.