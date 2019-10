Ende der Welt Die Wahrscheinlichkeit des Pendlers

Wie wahrscheinlich ist es, dass das Klimapaket der Bundesregierung das Klima rettet? Nicht sehr wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir im Lotto gewinnen, öfter Sport treiben und unsere Kinder fleißig Vokabeln lernen, auch wenn das WLAN an ist? Eher unwahrscheinlich. Aber warum glauben wir dann daran? Weil sich unsere Fantasie so sehr über das Mögliche freut, dass es das Wahrscheinliche ignoriert. Und deshalb wird Donald Trump auch zum zweiten Mal US-Präsident. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Haben Sie heute schon auf Ihre Wetter App geschaut? Und wenn ja, haben Sie sie verstanden? Also meine sagt mir, dass es am Nachmittag eine 5-prozentige Wahrscheinlichkeit für Regen gibt. Allerdings steht bei der Menge des Niederschlages eine Null. Das heißt doch dann, wenn es heute regnet, gibt es keinen Niederschlag, okay. Das wiederum kann nur bedeuten, dass ab sofort Regen trocken ist. Wau, Super! Ich liebe Wahrscheinlichkeiten.

In unserem Leben treffen wir ständig auf sie, tun uns aber oft schwer, sie zu begreifen. An dieser Stelle viele Grüße an alle Impfgegner. Ich spare mir aber ein ausführliches Impfgegnerbashing, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann jede Menge böse Mails bekomme, ist mir einfach zu groß.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie mir begeistert applaudieren, wenn ich über die Politiker herziehen. Nun gut, fangen wir mit der GroKo in Berlin an. Politiker sind wahre Meister im Wahrscheinlichkeitsrechnen. Nehmen wir das Klimapaket. Kritik allenthalben, das ginge nicht weit genug, es sei nur ein Päcken, kein Paket usw. Aber da muss man sich doch die Frage stellen: worum geht es denn den Politikern? Um das Klima? Quatsch. Sind wir mal ehrlich, wer von uns Älteren will wirklich das Klima retten? Außer wir glauben an die Wiedergeburt, was hierzulande eher unüblich ist. Wozu das Klima retten, so haben wir bis zu unserem Ende noch schöne warme Sommer und nach uns halt die Sintflut.

Aber die Kinder und Enkel. Haben Sie Kinder? Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihre Kinder in 30 Jahren zu Ihnen kommen und sagen: eh super Mutti, dass ich immer voll klimaneutral in die Schule laufen durfte, dass wir klimaneutral in den Urlaub nach Altötting geradelt sind oder dass wir klimaneutral im Winter zu Hause dicke Pullis angezogen haben, weil die Ölheizung so viel CO2 ausstößt. Glauben Sie das wirklich?

Das Unwahrscheinliche ist einfach so viel schöner

Und bei den Politikern ist es doch nicht besser, die denken doch auch an sich und an ihren Job. Also, in Deutschland gibt es etwa 18 Millionen Pendler. 18 Millionen. Und wie viele Menschen demonstrieren jeden Freitag für die Zukunft? Hmmm. Sehen Sie. Und noch was, jeder Pendler ist mindestens 18 und darf wählen. Die Menschen am Freitagmittag nicht. Also dieses Klimapaket rettet mit aller Wahrscheinlichkeit die Jobs von Merkel, Scholz und Söder, aber nicht das Klima, aber das darf ja auch nicht wählen.

Aber zugegebenermaßen bin ich nicht besser. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass mein Sohn, obwohl das WLAN an ist, er in seinem Zimmer Latein-Vokabeln lernt – auch wenn alle Erfahrung und Wahrscheinlichkeit dagegen spricht.

Aber warum ignorieren wir die Wahrscheinlichkeiten denn? Weil das Unwahrscheinliche einfach so viel schöner ist. Wir glauben fest daran, dass der Göttergatte doch irgendwann mal freiwillig die Spülmaschine ausräumt, oder dass wir ab morgen wirklich jeden Tag laufen gehen oder im Lotto gewinnen. Denn unsere Fantasie freut sich so über das Mögliche, dass es das Wahrscheinliche einfach ignoriert.

Und jetzt müssen Sie noch ganz stark sein. Denn wir glauben alle, dass Donald Trump nicht wiedergewählt wird – aber ist das wahrscheinlich?