Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die virtuelle Betriebs-Weihnachtsfeier

In früheren Zeiten wäre sie glatt entfallen, und dabei ist sie in der Adventszeit stets unerlässlich gewesen! Gottseidank ist die interne Kommunikation der Firmen heute im Stande, sie zu retten: die betriebliche Weihnachtsfeier. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Nicht nur Deutschland, sondern vielleicht der halbe Globus ist in der Corona-Pandemie damit befasst, Weihnachten zu retten. Ein unerlässliches Element der Adventszeit, das in weniger modernen Zeiten ersatzlos entfallen wäre, kann eine Technik gottseidank bewahren, die heutzutage geradezu alltäglich ist im betrieblichen Umfeld. Wer in seinem Unternehmen die interne Kommunikation einigermaßen auf der Höhe der Zeit hat, muss vor einer Weihnachtsfeier auch heuer nicht zurückschrecken:

Sicherheit ist gewährleistet, wenn die Hälfte der Belegschaft aus dem Büro daheim zugeschaltet wird, während die im Firmengebäude präsenten Mitarbeiterinnen sich möglichst weitflächig auf die verfügbaren Rechner verteilen. Immer nur eine Person pro Rechner, versteht sich, in Großraumbüros ohne Plastiktrennwände bitte entsprechend Plätze auslassen, und die volle Anzahl der Einzelzimmer, mit Erlaubnis der Unternehmensleitung, auch voll ausnützen!

Endlich können alle das mitbringen, was sie wirklich gerne konsumieren. Kerzenschein, der Duft von Tannenzweigen, Apfel, Mandarinen, Orangen, Nuss und Mandelkern, ansehnlich auf den Pappteller im Weihnachtsdessin gebreitet, notfalls auch nur auf eine Serviette mit Nikolausmotiven im Muster – „Platzerl“, Kletzenbrot, Nürnberger Lebkuchen dürfen auf der Schreibtischunterlage dann nicht fehlen.

Das bildliche Zusammenschalten mit der Kollegenschaft, technisch kein Problem, vermittelt Gemeinschaftsgefühl, gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden. Sind wir wirklich ganz allein? Nein, alle sitzen gleich nebenan; wir ziehen gerade jetzt an einem Strang.

Zudem trägt das obligatorische Melde-, Sprech- und Abmeldesystem zur Förmlichkeit der Veranstaltung bei

Heuer wird es sogar weit schwerer werden, sich vor Weihnachten im Betrieb zu drücken, denn ob einer fehlte, fiel früher im Gewühl kaum auf. Ja, die Chefs haben sogar einen ziemlich guten Überblick, und das zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung – was die Heimeligkeit nicht nur steigert. Zudem trägt das obligatorische Melde-, Sprech- und Abmeldesystem, das streng befolgen muss, wer durchs Stimmengewirr dringen möchte, zur Förmlichkeit der Veranstaltung bei. Entstehen peinliche Gesprächspausen, dann bitte trotzdem Vorsicht bei Gesangseinlagen! Selbst geübte Chöre können die akustische Verzögerung der Einzelstimmen (über die bildgebenden Schaltsysteme) nicht bändigen, der Zauber unserer Weihnachtslieder geht schnell verloren.

Ein ganz wichtiger Tipp noch: Nicht jeder Mitarbeiter, der über Bildschirm nicht mehr zu sehen ist, hat sich auch wirklich auf den Heimweg gemacht. Wachdienst und Betriebsarzt sollten eine abschließende Runde gehen, und in den Büros auch unter die Schreibtische gucken, damit niemand, vom Glühwein gefällt, im Gebäude eingeschlossen bleibt.