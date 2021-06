Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lego baut jetzt Schreibmaschinen

Früher schrieben die Journalisten ja grundsätzlich weniger als sie wussten, weshalb es seinerzeit in Bonn weder kleine, noch große Geheimnisse über den Rhein schafften. Heute dagegen berichten manche Reporter ja sogar über das, was sie nicht wussten. Kein Wunder also, dass die Geheimnisse nicht nur den Atlantik überqueren, sondern sich dabei sogar ständig selbst überholen. Dabei erzeugen sie zwar keinen Überschallknall, aber immerhin den einen oder andere Tweet.

Womöglich wäre uns das alles erspart geblieben, wenn die Texte weiterhin mit einer Schreibmaschine statt einer Tastatur angefertigt würden, denn Fehler verziehen die Typenhebel bekanntlich nie, was eine gewisse Sorgfalt nötig machte. Das Korrekturband war teuer und Buchstaben, die vom Tipp-Ex hingerichtet wurden, kein schöner Anblick.

Dafür verschafften das große und das kleine O bei genügend kräftigem Anschlag den nötigen Durchblick - durchs Papier, seltener durch die Texte. Und aus den ausgestanzten Kreisen ließen sich wahlweise Konfetti oder Botschaften ins All machen.

Mag also sein, dass die Firma Lego wieder zur Vertraulichkeit und Entschleunigung beitragen will, wenn sie jetzt eine 2000-teilige Schreibmaschine zum Selberbauen ankündigte. Hilfreich wäre natürlich, wenn das Gerät nach jedem einzelnen Anschlag komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt werden müsste, dann hätten all die Verschwörungstheoretiker genug Zeit, hinter dem großen Q bei sinnvoller Arbeit eine Weile nachzudenken. Falls das auch nichts bringt, wären sie durch die ganze Bastelei bereits nach den fünf Buchstaben von QAnon volljährig.

Klar, auch mit Schreibmaschinen wurde viel Unsinn zu Papier gebracht, sonst wäre Mark Twain nicht der erste Autor von Weltrang gewesen, der sie benutzt hat. Und sicherlich wäre ein österreichischer Schriftsteller wie Thomas Bernhard mit Umlauten etwas glücklicher gewesen als ohne, aber sein vom Großvater geerbtes Gerät hatte ja angeblich keine. Von Urlauten, wie sie heute ständig in den Computer gehackt werden, wagte seine Generation nicht mal zu träumen.

Friedrich Dürrenmatt musste sich nach einem Herzinfarkt sogar noch ein Schreibmaschinenverbot gefallen lassen und wieder den Füller herausholen, was umgekehrt aber nicht bedeutet, dass Computer gut sind gegen Gefäßverkalkung. Dann wäre das Netz wohl deutlich sauerstoffreicher.

Höchste Zeit, sich bei Lego umzusehen und das Ding mal auszuprobieren

Günter Grass zufolge kam er mit jeder neuen Fassung seiner Werke der Wahrheit einen Tippfehler näher, wie er es ausdrückte. Und weil die allermeisten Tippfehler heutzutage entweder rückgängig gemacht oder vom Korrekturprogramm bereinigt werden, ist wohl auch die Wahrheit entsprechend unsichtbar geworden.