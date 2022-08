Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Vermessnerung der Welt

Wir kriegen es nicht raus, es steckt tief in uns drin – dieses „höher, schneller, weiter“. Der Wunsch, einmal oben zu sein. Ganz oben. Auf dem Dach der Welt spazieren zu gehen. Lothse, Nanga Parbat, Mount Everest. Everest natürlich mit weichem, südtiroler „r“. Die höchsten Gipfel der Welt sind für uns auf ewig verbunden mit einem Mann: Reinhold „ich war als erster wo“ Messner. Der erste Mensch, der 1986 die 14 höchsten Gipfel der Erde erklommen hat. Ein Grenzgänger, der immer das Extrem suchte, ob in der Wand oder beim Lichtbildervortrag.

Nun ist seit dieser Leistung doch einiges an Zeit vergangen. Am Mount Everest stehen sie mittlerweile Schlange: „Jeder nur ein Foto, bitte weitergehen, danke, der Nächste!“. Und jetzt erschüttert auch noch ein Affront die in Fels gemeißelten Legenden der Bergwelt! Ein Bergsteiger-Chronist will den großen Messner und einige andere von der Liste der 14-Gipfel-Helden streichen. Neue GPS-Messungen hätten ergeben, dass damals nicht unbedingt der Gipfel immer da war, wo er vermutet wurde. Empörung im Messmer’schen Basislager! Aber im nachträglichen Korrigieren der Geschichte ist der Zeitgeist mit seiner jakobinischen Überkorrektheit ja groß dieser Tage. Schließlich gabs damals kein GPS, war ja vieles halt mehr so pi mal Daumen. Was waren da schon ein paar Meter mehr oder weniger, beim Bezwingen eines 8000ers?