Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Tür auf dem Mars

Wir sind nicht allein. Endlich gibt es das, worauf Astro-Biologen schon so lange gewartet haben: ein Zeichen! Keine fliegende Untertasse in den unendlichen Weiten oder gar ein verbogenes Leuchtschwert irgendwo da draußen auf der Weltraum-Müllkippe. Mit solchen jahrzehntealten und recht primitiven cineastischen Vorstellungen, das Equipment von Aliens betreffend, kommt man in der Astro-Biologie nicht weit.