Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Trump Höhe auf dem Golan

Früher war so etwas ja gang und gäbe: St. Petersburg, gegründet von Zar Peter dem Großen und von dem benannt nach dem Apostel Simon Petrus, hieß seit 1914 zehn Jahre lang „Petrograd“, von 1924 bis 1991 „Leningrad“ - nach dem spitzbärtigen Gründer der Sowjetunion - und seitdem wieder St. Petersburg. Chemnitz, zwischenzeitlich ja Karl-Marx-Stadt, wäre auf deutschem Boden vergleichbar. Trotzdem ziehen wir Ebermannstadt in der fränkischen Schweiz heran, ohne dabei gleich St. Petersburg als der weltweit nördlichsten Millionenstadt zu nahe zu treten. Ebermannstadt, Name und Ort, entstanden noch vor der Besiedlung der Franken im Jahr 531, gehen wohl zurück auf den Stammeshäuptling Ebermar. Sehr viel leichter errät sich, wer Pate stand für Städte wie Friedrichshafen, Ludwigsburg oder Karlsruhe – allerdings klaubt man die korrekte Ordnungszahl zum Vornamen häufig aus dem Handy.

Bruchim heißt eine israelische Siedlung auf den Golanhöhen, an den Ausläufern des Hermonberges gelegen. Hier wohnen im Moment gerade zehn Menschen, aber auch St. Petersburg war einst nicht viel mehr als eine schwedische Auslandssauna. Israels Premier Benjamin Netanjahu hat gestern Bruchims Umbenennung in „Trump-Höhe“ wahlkampfwirksam vollzogen. Damit dankt seine Regierung dem einsamen Vorstoß des US-Präsidenten, den Golan als israelisch anzuerkennen. Was die UN bislang nicht tun. Für die Opposition in Israel dürfte Netanjahus Trump-Taufe – angesichts von dessen planloser Nahostpolitik – im übertragenen Sinne natürlich die Höhe sein.

Kennern der Genese von Trumps Immobilienimperium – eine rasende Irrfahrt aus Bauspekulation, Steuerhinterziehung und Zivilklagen – schwant ebenfalls Übles. Bruchim soll wachsen, natürlich. Wächst es aber nicht, erinnert es bald an die sprichwörtlichen Potemkin´schen Dörfer, die in der Natur ja auch kaum bis gar nicht vorhanden waren. Und es ist an begeistertem Zuzug schon zu zweifeln: Die „Trump-Höhe“ liegt in gefährlichem Gebiet, übern Berg ist schon Syrien, man denkt unwillkürlich an „Die Sturmhöhe“, den Roman von Emily Bronte, wo´s gleichfalls nicht gut ausgeht, wenn auch in völlig anderem Zusammenhang.

Für die höchst glückliche Benennung eines kleineren Höhenzugs wollen wir an dieser Stelle nun endlich Tutzing am Starnberger See ehren. Die „Ilkahöhe“ verdankt ihren Namen der mildtätigen Gräfin Ilka von Wrede. Sie hat im „Siebz´ger Krieg“ gegen Frankreich in den Jahren 1870/71 für Verwundetenhilfe gleich mehrere bayerische wie preußische Auszeichnungen erworben. Deutsche und französische Ehrungen wären noch besser gewesen. Aber als Tutzingerin Bayern wie Preußen unterschiedslos beizustehen – von diesem Geist vorurteilsloser Gleichbehandlung sollte sich die Trump-Höhe auf dem Golan künftig noch so manche Grasnarbe abstechen.