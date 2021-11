Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Suche nach der richtigen Richtung

Ach, was waren das noch für Zeiten, als sich die Herrschenden dieser Erde auf ihre treuen Gefährtinnen und Gefährten verlassen konnten, die ihnen auf der Suche nach der richtigen Richtung, nach dem richtigen Weg beistanden. Ja, man kann mit Fug und Recht behaupten: sie sogar trugen, bei diesem Bemühen.

Verlässlichkeit, Treue, Loyalität – alles Stichworte, die zum Beispiel auf Bukephalos zutreffen. Der treue Hengst, der Alexander den Großen bis nach Indien getragen haben soll, 30 Jahre hatte er Alexander auf dem Buckel. Kaiser Napoleon ritt auf seinem berühmten Schimmel Marengo in die Schlacht bei Waterloo – für beide endete es leider in demselben – Napoleon musste nach St Helena, Marengo wurde nach London verfrachtet und im Triumph ausgestellt, seine Knochen sind noch heute im Armeemuseum zu sehen.

Heutige Staatsmänner könnten sich nur wünschen, auch so gerüstet in den Sonnenuntergang zu ziehen. Wir erinnern uns: Verlässlichkeit, Treue, Loyalität – und das Gefühl für den richtigen Weg. Beispiel US-Präsident Joe Biden, ja immerhin der mächtigste Mann der Welt heißt es. Und als solcher hat er natürlich auch so eine Art Pferd, auf vier Rädern, seine gepanzerte Limousine. Die hört auf den Namen „The Beast“, die Bestie. Nur dass „The Beast“ jetzt gerade auf dem Weg von Glasgow nach Edinburgh die Autobahnausfahrt zum Flughafen verpasst hat. Ein Navigationsfehler, „The Beast“ musste wenden, und mit ihm die ganze Präsidenten-Kolonne. Man stelle sich mal vor, dass das Alexander dem Großen und Bukephalos passiert wäre… „Alle Griechen, jetzt bitte wenden…“