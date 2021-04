Ende der Welt - Die tägliche Glosse Scheuers Fahrrad-Wunderland

Komm mit in Andis Fahrrad-Wunderland! Zauberhaft, fantastisch und der Eintritt kostet den Verstand. Du wirst entführt in eine Welt voller Visionen, in der schon bei der Verkehrsplanung daran gedacht wird, dass Fahrräder ja auch noch existieren.

Die Fantasie schenkt Dir ein Land, in dem Fahrräder beim Straßenbau glatt mitGEDACHT werden. Und unsere Welt wird bunter, fröhlicher und freier.

Ein Tropfen aus einem Fläschchen Fahrradöl reicht, und schon geht nicht etwa Alice quietschfrei durch eine Tür ins Wunderland, sondern Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist es, der eine ganz neue Welt betritt. In der es für Fahrräder neben der Autostraße eine ganz eigene Spur gibt.

Fahrradminister Andreas Scheuer zaubert in diesem Land. Und zwar keine weißen Kaninchen aus dem Zylinder, sondern den „Nationalen Radverkehrsplan“, wie gestern auf dem Nationalen Radverkehrskongress. NRVP 3.0. heißt die Zauberformel – und schwuppdiwupp: Das Fahrrad ist attraktiv, das Fahrrad ist unwiderstehlich. NRVP 3.0. - jeder kommunale Verwaltungs-Mitarbeiter ist hypnotisiert, bekommt glänzende Augen und Gänsehaut. Aus diesem Stoff ist packende Fantasy gemacht. Und auch Heidi Klum taucht in Andreas Scheuers Wunderland auf, als Herzkönigin.

Wie in einem wirren Traum aus der Vergangenheit räkeln sich ihre next Topmodels mit Radhelm in Dessous auf Werbeplakaten und hoffen, dass ihnen keiner dafür den Kopf abreißt. Bizarre Bilder, eine Zeitreise ins Jahr 2019. Eine Zeit, in der Fahrradfahren noch keine Fortbewegungsart, sondern nur das Hobby absonderlicher Outdoorfreaks ist. Als noch der Dieselskandal präsent ist. Als sich das Maut-Debakel zuspitzt und in dem Weltretter längst nicht so gute Argumente haben wie die Auto-Lobby.

Doch der Bundesverkehrsminister zaubert

Doch der Bundesverkehrsminister zaubert. Sein Kunststück raubt uns beinahe den feinstaubbelasteten Atem: Er will den Verkehr verwandeln mit Hilfe von 1,5 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren. Fast so viel, wie ein paar Meter Autobahn kosten, hat ein Verkehrsforscher ausgerechnet. Doch der bekommt keine Rolle im Fahrrad-Wunderland und auch die SUVs müssen draußen bleiben, genauso wie die Debatte um die Abbiegeassistenten bei LKWs.