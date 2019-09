Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die scheinheilige Isentalautobahn

Wie sollte man denn sonst diese wunderschöne bayerische Natur entdecken, ohne einer achtspurigen Autobahn. Im Turbodiesel mit 200 durch einen Wald, vorbei an einem See zum Rastplatz mit Aussichtspunkt. Dort ein herrlicher Blick über’s Tal, wo man in der Dämmerung den roten Rücklichtern der Autos zuschauen kann, wie sie sich in einer schier unendlichen Lichterschlange den Weg hinaus aus dem Tal bahnen. Was gibt es Schöneres? Eine Glosse von Helmut Schleich.

Kennen Sie den? Was ist das Urmotiv der CSU? Die Bewahrung der Schöpfung. Haha. Der ist nicht schlecht finde ich. Hat der Söder am Sonntag in der Bibel gesagt, äh in der Bild am Sonntag.

Wie wahr die Weisheiten des Evangelisten Markus sind, das können wir alle am 30. September im oberbayerischen Dorfen wieder einmal hautnah erfahren. Dann wird dort nämlich das entscheidende Teilstück der A94, die so genannte Isental- Autobahn eröffnet.

33 Kilometer Naturzerstörung und Flächenfraß vom Feinsten, 440 Millionen Investition in den Autoverkehr, während die Bahnstrecke München-Mühldorf daneben im Zustand des 19. Jahrhunderts eingleisig vor sich hin darbt.

Verkehrspolitischer Irrsinn und Kniefall vor der Auto- und LKW- Lobby, aber klar, wer - wie der Söder - die Schöpfung bewahren will, der darf nicht die Frösche fragen, das hat schon Erwin Huber gewusst, der niederbayerische Homo betoniensis der CSU.

Der Mühldorfer sehr-Alt-Bürgermeister Günther Knoblauch von der SPD ist anläßlich der vollendeten Asphaltierung des Isentals sogar unter die Poeten gegangen. „Ein Traum wird befahrbar!“ hat er frohlockt.

Jetzt wissen wir auch, wie er das gemeint hat, wo er letztes Jahr, als er aus dem Landtag geflogen ist, gesagt hat, ihm wird sicher nicht langweilig. Schließlich ist er Vorsitzender des Vereins „ja zur A94!“, einer Art Betonfetischisten-Bruderschaft, die sich auf ihrer Internet-Seite für die Förderung des LKW- und Autoverkehrs in Südostbayern durch Straßenbau stark macht. Nicht schlecht in Zeiten der Klimadebatte. Wahrscheinlich war einfach der Autoverkehr so laut, dass sie den Schuss nicht gehört haben… Kann ja sein.

Aber das ist alles egal. Jetzt wird erst einmal gefeiert!

Vorfinanziert hat die Autobahn übrigens ein Konsortium aus Baukonzernen und Finanzdienstleistern, also Leute, wo man sagen muss, seriöser geht’s gar nicht. Es sollen schon jetzt erste Beulen im Fahrbahnbelag aufgetreten sein, aber „das fährt sich aus“, heißt es von zuständiger Stelle. Erinnert an: „Des gibt sich beim Bügeln, hat der Schneider gesagt, wo er’s Hosentürl hint’ hingenäht hat.“

Aber das ist alles egal. Jetzt wird erst einmal gefeiert! Dazu hat man im Internet Blaskapellen aus allen anliegenden Landkreisen gesucht, die zur Eröffnung der Autobahn am Rastplatz aufspielen. Blaskapellen spielen auf einem Autobahnrastplatz, bis ihre Klänge im anschwellenden Verkehrslärm untergehen. Gibt es ein stärkeres Bild für die kulturelle Verkommenheit Bayerns? Dazu stößt dann der Scheuer Andi auf dem weiß-blauen eScooter, schneidet ein Band durch, und singt das Hohelied auf die Bahn. In diesem Fall auf die Auto-Bahn.

Eben alles eine Frage der Perspektive.