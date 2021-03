Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Panda-mie

Den ganzen Tag essen und schlafen, rumsitzen und reinspachteln, nicht viel bewegen und kaum Abwechslung – kommt Ihnen das gerade irgendwie bekannt vor? Ja genau – es ist der homo sapiens im home office. Und das Vorbild dazu kommt aus der Tierwelt – es ist der Pandabär. Er muss nämlich bis zu 18 Kilo Bambus täglich fressen, weil die Pflanze so wenige Kalorien und Nährstoffe hat. Deshalb bewegt sich der Pandabär auch nicht so schnell und geht keinen besonders intensiven Beschäftigungen nach.

Was dem Panda sein täglicher Bambus ist, das ist für uns der tägliche Corona-Einheitsbrei – geistig-nährstoffarme Kost aus Politik und Kultur. Denn durch den Lockdown gibt es nur das eine Thema Corona, bei dem wir mit reinen Zahlen gefüttert werden – mal sinkende, mal steigende, mal stagnierende.

Was bei so einseitiger Kost hinten raus kommt – das hat zumindest beim Panda großes Gewicht: Nämlich zehn Kilogramm Hinterlassenschaften am Tag. Insofern hat der Pandabär gute Chancen, über das Symbol der Tierschutzorganisation WWF hinaus als Pandemie-Maskottchen auserkoren zu werden.