Ende der Welt "Ohne Corona"

In diesen Wochen ist es eine echte Aufgabe, den Kopf mal woanders zu haben – und es kann ja mal eine jede versuchen, dem C Wort mal auszuweichen. Norbert Joa versucht es mal mit drei Minuten …

Ich schlage vor, wir reden jetzt drei Minuten n i c h t darüber. Denken nicht mal dran. – Sie wissen, was ich meine. Das Kugeldings mit dem Stachelbums. Wir gehen einfach mal wieder spazieren. Mal wieder spazieren … strapazieren, strangulieren ... bilde Worte auf -ieren … verlieren, frustrieren, vegetieren, stieren … wieder nix los in den Straßen. Doch wir freun uns dran … wir freun uns dran und grübeln n i c h t, woher diese Stille kommt. Oder warum dieses Labertrio vor uns ein gleichschenkliges Dreieck bildet und mürrisch schaut, wenn man nicht auf die Fahrbahn ausweicht.

Das wollen wir alles gar nicht wissen – wohlauf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muss rosten … und so quert man als Unterfranke die Wiesn unterhalb der Bavaria und sieht erstmals im April, wie es hier Ende September aussieht.

Aber dann kann man ja erst recht einen Wiesnbummel machen, im Rucksack Biere von jeder der sechs Brauereien, neben einem der beste Freund, bis dahin vielleicht sogar schon zwei Freunde und nach dem sechsten Bier steigt ein jeder in seinen imaginierten Achterbahnwagen. Vielleicht muss danach sogar einer speien – wäre das nicht wunderbar? Hölle, Hölle, Hölle und who the fuck is C ? Will doch keiner wissen - weiter, weiter, immer weiter – am Baumarkt vorbei, wo Menschen in laaangen Reihen stehen und anscheinend farblich passende Blumen suchen zu den farbigen Tüchern vorm Gesicht. Nett. Wohl ein neuer Brauch.

So wie dieses Urlaub dahoam. Klar isses in Istrien und Sri Lanka schön. Aber daheim is schöner. Drum sind im Office heute nur zwei, der Rest ist Home, oder dahoam - auf Facetime, Skype und Zoom – warum auch immer, ich komm grad nicht drauf. Ich spüre nur, dass die Teenager dahoam übellaunig klingen. Irgendein Streit um: darf man einen Freund die Woche treffen? Oder immer nur einen pro Stunde? Währenddessen türmen sich vorm Drucker die Arbeitsblätter – warum ist eigentlich keiner in der Schule?

Aber mein Arbeitsauftrag lautet: nicht drüber nachdenken

Aber mein Arbeitsauftrag lautet: nicht drüber nachdenken, das Teilchen, dessen Name nicht genannt werden soll, für drei Minuten zu ignorieren. Countdown läuft … und hey, es gibt doch tausend andere wichtige Dinge – die Isar fließt, die Sonne scheint, seit 200 Millionen Jahren gibt es Krokodile und die Queen wurde vorgestern 94. Sind das nicht herrliche Konstanten?

Da war vorher so vieles. Und wird danach auch wieder sein.

Drei – zwei – eins … geschafft.

Du Drecksteil.