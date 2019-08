Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die neuen Smalltalk-Tabus

Jetzt kann man nicht einmal mehr übers Wetter reden. Während in den einschlägigen Ratgebern immer noch steht: Bloß kein Smalltalk über Politik, lieber über den Urlaub erzählen und notfalls übers Wetter, muss man inzwischen sagen: überholt.

Im Jahr 16 nach Gretae Geburt kann man nicht mehr unverfänglich übers Wetter reden. Man ist sofort beim Klima und damit bei der Politik. Egal obs gerade warm ist oder kalt, obs regnet oder nicht, obs stürmt oder ob nur irgend ein Wetter einfach lange dauert. Weiß man ja, schuld ist der Jetstream, der die Kurve nicht mehr kriegt. Da fliegt man dann beim Smalltalk schnell mit aus der Kurve.

Vorsicht Glatteis! Vor allem, wenn die politische Neigung des Gegenübers beim Stehempfang unbekannt ist. Findet man das Wetter gerade gut, läuft man bei Grünen-Anhängern Gefahr, als ignoranter Klimaleugner abgestempelt zu werden. Bei denen wiederum darf man auf gar keinen Fall Unmut über das Wetter äußern, ohne sofort in die Ökofaschisten-Schublade gesteckt zu werden.

Urlaub ist auch kein harmloses Smalltalk-Thema mehr. Wer zugibt, eine Flugreise gemacht zu haben, sollte in bildungsbürgerlichen Kreisen nicht vergessen, die Höhe seines Ablasses, vulgo Kompensation, zu erwähnen. Abenteuer auf Autofahrten in den Urlaub kann man kaum mehr zum Besten geben, ohne beim Thema Diesel, CO2-Steuer oder Blockabfertigung zu landen. Ein hochpolitisches Minenfeld. Eine Kreuzfahrt – igitt. Diese Dreckschleudern, und man weiß ja: moderne Sklavenschiffe sind das. Wer auf einer Städtereise in einer Airbnb-Unterkunft gewohnt hat, schweigt besser darüber. Die Assoziationskette heißt Mietwahnsinn, Gentrifizierung, Overtourism.

Eigentlich darf man nur noch mit dem Zug zum Wandern fahren

Über seine Urlaubsreise sollte man überhaupt nur noch erzählen, wenn man mit der Bahn in ein Land mit unverwüstlicher Demokratie ohne größenwahnsinnigen Regierungschef gereist ist. Türkei, Ungarn, USA sind natürlich vollkommen daneben.

Eigentlich darf man nur noch mit dem Zug zum Wandern fahren. Fahrräder ohne E gehen auch noch. Aber nur wenn das Gepäck nicht hinterherfliegt. Mit E muss man aufpassen, Stichwort Stromversorgung auf Hütten. Muskelbetriebene Wasserfahrzeuge wären auch ok. Aber nur mit Vakuumtoilette. Segelboote gehen auch. Die werden sogar von Greta akzeptiert. Sollte natürlich schon eine Yacht mit Solarpaneelen und Unterwasserturbinen sein. Und achten Sie auf jeden Fall drauf, dass der Schiffsdiesel mindestens Euro 6 hat.

So was können Sie erzählen. Über alle anderen Urlaubs-Varianten schweigen Sie besser. Wie übers Wetter. Es kann nur schief gehen.