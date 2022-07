Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die neue Tauschgesellschaft

Heute gehen wir mal wieder zum Essen. Haben wir denn alles dabei? Aber sicher doch. Schlüssel, Handy, Portemonnaie, vielleicht eine Jacke, wenn es kühl wird. Wir sitzen ja gerne draußen. Und Schaaa-tz, denkst du bitte auch an die Flasche Öl. Aber sicher doch, tönt es aus dem Hintergrund. Moment? Eine Flasche Öl ins Restaurant? Sollen wir vielleicht jetzt selber an der Pfanne stehen, weil das Restaurant keine Fachkräfte mehr findet. Ist ja schließlich Krise in den Hotels und Gaststätten.

Weit gefehlt. Aber mit Krise hat es, wie so häufig in diesen Tagen, auch zu tun. Wir tauschen das Öl gegen Bier ein. Ein Liter Öl ergibt zwei halbe. Oder man könnte auch eine Maß dafür bekommen. Zumindest ist das momentan im Giesinger Bräustüberl so. Der Münchner Wirt hat nämlich aus der Not eine Tugend gemacht. Es fehlen ja an allen Ecken und Enden nicht nur Fachkräfte, sondern auch Sonnenblumen- oder Rapsöl. Für den Koch im Bräustüberl stellte sich die Frage, ob er in Zukunft überhaupt noch Pommes, Schnitzel oder Pflanzerl anbraten kann und so kam dieser außergewöhnlich ölige Deal zustande.

300 Liter Öl braucht das Restaurant in der Woche. Wenn die Gäste in den kommenden Wochen fleißig 500 Liter vorbeibringen, reiche der Vorrat alles in allem bis Jahresende, heißt es. Durstlöschen und in Öl bezahlen, lautet die Devise.

Angesichts der Krise sind die Möglichkeiten für Tauschgeschäfte aber noch lange nicht ausgeschöpft. Gerade jetzt im Sommer werden wieder viele ihre Campingkocher hervorholen, um am Badesee oder im Urlaub die Dose Ravioli oder den Pichelsteiner Eintopf heiß zu machen. Das ist günstig und man hat in kurzer Zeit eine wärmende Mahlzeit. Außerdem ist es so urig, im Regen zu stehen und dem Kocher zuzuhören.

Und wir erinnern uns, was nicht schon alles ausgegangen ist in den vergangenen Jahren

Diese Kocher funktionieren häufig mit kleinen Butangaskartuschen. Sollte also der große Gasstrom über Pipelines versiegen und der Gastronom in einer kalten Küche stehen, bringen wir ihm einfach ein paar Kartuschen. Die eine oder andere halbe, in Franken möglicherweise auch ein Schoppen gibt es als Gegenleistung.

Und wir erinnern uns, was nicht schon alles ausgegangen ist in den vergangenen Jahren. Tauschgeschäfte aller Art sind hier denkbar. Der Italiener ums Eck freut sich vielleicht über eine Nudelpackung oder das letzte Päckchen Hefe. Und wenn erst mal wieder das Klopapier knapp würde. Das sind dann dringende Geschäfte und entsprechend steigt der Preis. Unter einem Schampus läuft da nichts.