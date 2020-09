Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die neue Lust am Demonstrieren

Demos allerorten von jedermann gegen oder für alles – so fühlt es sich jedenfalls an dieser Tage. Doch von Sofia über München bis Minsk ist das Risiko eines öffentlichen Protests für Demonstrierende nicht das gleiche… Eine Glosse von Heinz Gorr.

Die von Loriots Knollnasenmännchen einst wieder neu aufgeworfene Frage: "Ja, wo laufen sie denn?" könnte man heute spontan beantworten mit "Überall!" Tatsächlich laufen die Menschen quasi täglich auf die Straßen, um zu demonstrieren. Nicht alle können dabei immer genau sagen, wofür oder wogegen, aber ihren, nun ja, Standpunkt passt hier eigentlich nicht so recht, jedenfalls vertreten sie den vehement. Wenn sogenannte Querdenker zu Demos aufrufen, stehen gleich ein paar Mitstreiter quer bei Fuß – und es kümmert die Veranstalter meist nicht wirklich, wenn dabei ganz eindimensional Längsdenkende mitmarschieren, die sich in der Flagge vergriffen haben – wie beispielsweise Ende August in Berlin.

In diesem Jahr ist oft das Virus oder besser gesagt, die von der Politik angeordneten Pandemie-Verhaltensmaßregeln, der Anlass dafür, dass manche Unruhe als ihre erste Bürgerpflicht ansehen. Hierzulande darf man sogar gegen etwas demonstrieren, das es gar nicht gibt: eine Corona-Impfung zum Beispiel. "Freiheit" haben sich viele auf die Fahnen geschrieben, die so frei sein wollen, keine Maske zu tragen, auch auf engstem öffentlichen Raum. Wer zufällig daneben steht, hat dann eben keineswegs die Freiheit, sich nicht zu infizieren…

Der Ruf nach Freiheit bekommt eine völlig andere Lesart, wenn man die eigene Querdenkfabrik verlässt und von München - sagen wir - kurz nach Minsk blickt, das übrigens 200 Kilometer näher liegt als Madrid, wenn man die Luftlinie nimmt. Dort geht's den Demonstrierenden auch um eine Art Demaskierung – des Regimes und seines Präsidenten nämlich. Es läge zwar nahe, eine etymologische Verwandtschaft zu vermuten zu demonstrare, lateinisch für hinweisen, zeigen. Doch monstrum, wörtlich Mahnzeichen, leitet sich von monere ab: das wäre dann doch zu viel der philologischen Freiheit…

Gewerbetreibenden hadern mit der seit Jahresbeginn gültigen Bonpflicht auch für Kleinstbeträge

Da sich unsere weltmeisterliche Reiselust ins Ausland wegen Covid 19 heuer fast völlig verflüchtigt hat, gibt es ungeahnte Probleme für Fremdenverkehrshotspots im Inland: Die Bettenfreiheit ist mancherorts bei Null angelangt und trifft sich bei dieser Marke mit der Entspanntheit der Einheimischen: Sie demonstrieren gegen die Überflutung mit Urlaubswütigen und gehen auf die Barrikaden - gegen Overtourism.

Und die Proteste weiten sich aus: Heute oder morgen will sich der bayerische Bund der Selbständigen Luft machen, sich von Zettels Alptraum befreien: die Gewerbetreibenden hadern mit der seit Jahresbeginn gültigen Bonpflicht auch für Kleinstbeträge, die selbst vor Brezen- oder Wurstsemmelkäufern nicht Halt macht. Etwa eine Million Kassenbons wurden gesammelt, und die will man in Berlin vor dem Reichstag präsentieren. Christo wäre dazu bestimmt auch etwas eingefallen…