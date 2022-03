Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die neue Küche

Glückwunsch an alle Streberfamilien, die jetzt schon ihren Sommerurlaub geplant haben! Seit gestern haben wir es auch. Das Ergebnis: Wenig Urlaub. Stattdessen: Es soll eine neue Küche geben. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl: Denn ja: Es gibt kaum Anschaffungen, die so viel Arbeit machen und so viel Geld kosten, obwohl das Spiegelei danach genauso schmeckt wie vorher. Und auch sehr viele Paartherapeuten hören wohl als ersten Satz: „Naja bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir die neue Küche geplant haben, war unsere Beziehung eigentlich in Ordnung“