Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Maß und die Geschlechter

Nach neuesten Berechnungen zählt die deutsche Sprache rund fünf Millionen Wörter – Tendenz steigend, täglich bedienen wir uns aus anderen Sprachen oder bilden neue Formen und so wächst der Wörterberg. Und trotzdem dräuen seit Monaten Sprachgewitter um das Genus. Schräg- oder Bindestriche, Sternchen oder eingestreute Großbuchstaben unterminieren die Wörter; Glaubenskrieger der verschiedensten Seiten kreuzen rhetorische Argumente mit größerer Finesse als Florettfechter – pardon: -fechterInnen. Traditionalisten und -innen wollen sich nicht den Butter vom Brot nehmen lassen, aber ist DIE Butter nicht eigentlich weiblich? Wieso ist der Mond eigentlich ein Mann und nicht wie überall in der Nachbarschaft eine weibliche Daseinsform: La luna, la lune, etc.? Schließlich ist die Mondgöttin in den Weltkulturen verbreitet und DER Sonnengott, aber die weibliche Sonne heißt es in deutsch, auf französisch wiederum LE soleil, spanisch: el sol, usw. usw. Es ist zum Wahnsinnigwerden auf der Suche nach Licht im sprachlichen Geschlechterdschungel.