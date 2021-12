Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Kunst, Weihnachten überlebt zu haben

Hurra, wir leben noch! Denn wir alle haben das Superspreader-Event mit der Familie, das man altmodisch Weihnachtsfest nennt, mit dem heutigen Tag überstanden – wenn auch nicht unbeschadet: Die Spätfolgen lauten Long-Gänsefett-Intoxikation, Knödel-Allergie und Jingle-Bells-Hörsturz. Da hat auch die blinkende Lichterkette aus Schnelltests und das Nasepopeln bei jedem nicht viel geholfen. Denn trotz aller Vorkehrungen hat viele zu fortgeschrittener Stunde das Lametta-Syndrom ereilt – die Fichten mögen es verzeihen, dass ich diesen Begriff aus der Botanik mal kurz ausleihe: Die Nadelbäume zerbröseln, wenn sie nichts zu trinken bekommen – bei den Weihnachtsgästen ist es umgekehrt. Das Ergebnis des Lametta-Syndroms ist allerdings bei Mensch und Baum das gleiche: sie liegen am Ende reglos am Boden.

Aber der Reihe nach: Vor dem technischen K.O. unterm Weihnachtsbaum gibt es nämlich einige familiäre Tiefschläge und beinahe Knockouts: Die Tante erstickt fast an einem Bissen staubtrockner Gänsebrust, während der Neffe beim Stuhl-Kippeln nach der fünfzigsten Ermahnung endgültig nach hinten kracht. Ähnlich ergeht es der Cousine auf den halsbrecherischen Mega-Highheels, so dass sie sich wirklich fast den Hals bricht.

Aber dann sind da noch die vielen kleinen Tode, die wir jedes Jahr an Weihnachten sterben. Wenn die nicht enden wollenden Monologe vom Schwager über die lange Tafel ziehen wie zäher Schleim. Oder die Stille, die urplötzlich eintritt, wenn einer die Frage stellt, wann denn endlich auch bei euch der Nachwuchs kommt? Oder wie das Erbe nach Opas Ableben genau aufgeteilt werden soll?

War es nicht herrlich entspannt an Weihnachten 2020?

Glücklicherweise war die Zahl der Fett-Näpfchen heuer begrenzt, denn auf dem Tisch durften coronabedingt ja nur zehn Tellerchen stehen: Also wurde genau abgezählt, wer geladen wird - oh sorry, die angeheiratete Nervensäge kann leider nicht mitkommen. Die hat eh immer nur den teuren Prosecco weggesoffen und nie was mitgebracht.

So mancher hat sich heuer heimlich den Lockdown vom vergangenen Winter zurückgewünscht, zumindest an den Festtagen: War es nicht herrlich entspannt an Weihnachten 2020? Keine Geschenkeschlacht unterm Christbaum, kein Gestreite, ob man nun am ersten Weihnachtstag zu den Schwiegereltern oder den eigenen Eltern fährt. Doch den abermaligen Lockdown an Weihnachten mit Sperrstunde – den wollten die Neuen in Berlin partout vermeiden. Wer will sich schon gleich bei Amtsantritt unbeliebt machen?