Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Gurgel-Lösung

In einem Zeitungsinterview lässt er uns teilhaben an diesem seinen morgendlichen Hygiene-Ritual. Ja, hat er gerade keine anderen Probleme? Mag mancher denken. Oh doch, natürlich, diese ganze Verantwortung in dieser Corona-Krise, die Last seines Amtes… Deswegen war er ja ausgezogen und hatte sich auf einen langen, beschwerlichen Weg begeben mit seinen Freunden Chlorhexamed, Odol, Listerine, Hexoral und – Kochsalzlösung! Sie verringerten seine Last… Also „Virenlast“, wie es der Bundesgesundheitsminister so schön formuliert. Er präsentiert uns jetzt also die: Gurgel-Lösung. Die neue Formel gegen Corona: AHA plus L plus G. Also: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – wir können es schon auswendig – plus Lüften, jaja – und jetzt noch: G wie Gurgeln! Ordentlich Kopp in Nacken, mindestens zwei Mal Happy Birthday gegurgelt, und schon geht’s den Viren im Rachenhinterwandbereich an die Gurgel.