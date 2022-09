Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die große Oktoberfest-Verschwörung

Ein Wunder, dass es noch keine Verschwörungstheorie rund um das Oktoberfest gibt. Denn es ist doch wirklich skurril: irgend jemand – ja wer? – kann sich eine Gemeinheit nach der anderen ausdenken – Corona, Eiseskälte, Regenschauer, Inflation - und am Ende kommen sie dann doch zu Millionen nach München. Gestern wieder zu bewundern in der „Halbzeit – Bilanz“ des Oktoberfests: allen Widrigkeiten zum Trotz wieder viele Millionen Maß Bier, Gäste, Übernachtungen. Wie kann das sein?

Homeoffice aus dem Bierzelt ist kein Problem

Homeoffice aus dem Bierzelt ist kein Problem, Blasmusik im Hintergrund ist schöner als jede Warteschleife. Auch die Schule muss nicht leiden, den Musikunterricht übernimmt natürlich die Kapelle, Heimat- und Sachunterricht ist die Wiesn per se. Und Mathe-Textaufgaben springen einen ja geradezu an: „Der Metzgerstammtisch aus Bad Tölz hat gemeinsam 54 Maß und 17 Hendl gegessen, der aus München 47 Maß und 34 Hendl. Was kostet eine Breze?“ Oder so.