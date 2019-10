Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Dionysien der Gegenwart

Feiern konnten schon die alten Griechen und so gleicht es einer historischen Verpflichtung, dass auch im „Isar-Athen“ jedes Maß überschritten wird. Aber dass ausgerechnet die Zahl vertilgter Ochsen die Kennziffer darstellt? – Macht nichts, denn Smoothie-, Veggieburger-Leute und sonstige Kohlrabi-Apostel sind bei der Fleischorgie genauso mit dabei - und das am Weltvegetariertag! Eine Glosse von Georg Bayerle.

Das Athen der klassischen Antike kannte insbesondere ein Fest, bei dem jedes vernünftige Maß übertreten wurde und sich die sonst im eleganten, weißen Himation kleidenden Stadtbewohner quasi selbst vergessen haben: die Dionysien, das Fest des Weines, der Verwandlung und des Rausches. Das war vor rund 2500 Jahren und seither gibt es eine Tradition solcher karnevalesker Auszeiten, bei denen die Welt auf den Kopf gestellt werden darf und nichts von dem gilt, was man sonst so sagt und tut: zuviel Fleisch ist gesundheitsschädlich, schadet dem Klima undundund.

Nicht weit vom Königsplatz, der ja Herz und Inbegriff des „Isar-Athens“ ist, liegt in München die Wiesn... Das internationale Publikum, genauso wie ansonsten für zurechnungsfähig erklärte Münchner verwandeln sich ins karnevaleske Pseudotrachtenvolk und berauscht sich mittels Bierhumpen, die jeder antike Bürger aber auch heutige Besucher an sich schon als unglaublich betrachten müssten. Das Fassungsvermögen selbst zierlicher Fräuleins ist atemberaubend – oder auch nicht - und ein virtuelles Prosit in allen Zelten gleichzeitig macht 6000 Liter Bier, hat mal jemand ausgerechnet.

Neben der Zahl der Maßen ist die zweite wichtige Kennziffer für den Erfolg der Wiesn der Ochs. Und da gab es jetzt allgemeinen Applaus, als verkündet wurde, dass schon zur Halbzeit 72 Ochsen abgenagt wurden, zwei mehr als im Vorjahr! Neandertaler hätten nicht zufriedener grunzen können und selbst Dionysien-gestählte Griechen würden wohl am Ochsengrill erschauern, wo die Fleischfetzen mit blitzenden Messern vom Skelett geschält werden, um sie dann nicht hungrigen und gefräßigen Löwen, sondern Menschen in Tracht vorzusetzen.

Der altgriechische Gott des Rausches hätte seine Freude am Isar-Athen

Ein animalisches Gen, das im modernen Homo sapiens irgendwie überdauert hat, müssen ausgerechnet die friedliebenden, kastrierten Almtiere auf der Wiesn ausbaden. Eingefleischte Vegetarier müssten aufschreien! Aber nein, selbst die jungen Hipster, die Smoothie- und Veggieburger-Leute und sonstige Kohlrabi-Apostel bevölkern die Fleischorgien und sind dabei. Viva! Und dass die Wiesn grüner wird, ein bisserl Petersilie oder Schnittlauch aufs Ochsenschnitzel gestreut wird – geschenkt.

Der altgriechische Gott des Rausches hätte seine Freude am Isar-Athen, wenngleich er es wohl etwas derb fände. Bei den Griechen ging das Regiment nach dem Fest wieder an Athene und Apoll über, die Gottheiten der Weisheit und der Kunst; es folgte also rationale Askese, um die Welt mit voller Kraft zum Höheren und Besseren zu bewegen. Darüber sollten wir mal nachdenken! Aber bis dahin: 124 Ochsen gilt es zu schlagen, der Wert der so genannten „Superwiesn 2018“. Fresst, was das Zeug hält! – Ach, heute ist Weltvegetariertag? – Na dann Prost!