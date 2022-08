Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Deutschen sind Pfefferweltmeister!

Wir Deutsche verändern uns, mit den sich verändernden Zeiten, es dauert nur ein bisschen. Wer entsinnt sich noch der offenen Doppelschälchen, die einigermaßen großzügige Prisen Salz und Pfeffer, beides gemahlen, zusammen mit einem Miniköcher papierumhüllter oder sogar bloßer Zahnstocher und einem tülleklebrigen Maggi-Fläschchen zu einem geschmacklichen Joch zusammenspannten, worunter sich die bayerische Wirtshausküche zu beugen hatte? Mit Daumen und Zeigefingerspitze erzupfte sich der Gast, was zur Würze er hinzufügen zu müssen glaubte. Der Wirt sah´s und war´s zufrieden – es war mit steigendem Durst zu rechnen. Der Koch sah´s erst gar nicht, es wäre ihm aber auch wurscht gewesen, so genau ging´s ja nicht.

Das Ganze war zumindest besser als die auf den Tisch gestellten gläsernen Salz- und Pfefferfösschen, deren Deckel Lausbuben nur zu gerne listig an- und aufschraubten, und beim ersten beherzten Abwärtsschüttler über dem Suppenteller hatte der Gast im übertragenen Sinn den Salat.

Dem Elend ein Ende zu bereiten, nahm Wolfram Siebeck sich vor. Der Postillon der Nouvelle Cuisine lud, Zuchtmeister, der er sein konnte, Schimpf und Schande aufs stullen- und essiggurkensatte deutsche Abendbrot. Eins der frühesten Gebote Siebecks hieß, Pfeffer stets frisch zu mahlen. Interessanterweise begann Siebeck ja als Auto-Journalist. Da wird er drauf gestoßen sein: Peugeot baut nicht nur Autos, sondern auch Gewürzmühlen. Und wenn schon keine ganzen Mühlen, dann zumindest das wohl einzig maßgebliche Mahlwerk für Tischmühlen. 10-tausend am Tag verlassen das Werk, so Peugeot in einer aktuellen Verlautbarung zum Höhepunkt der Grillsaison.