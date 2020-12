Ende der Welt - Die tägliche Glosse Dichtung und Drogerie

Wir waren im tiefsten Innern gerührt, als plötzlich die Poesie vorsichtigen Einzug hielt ins knallhart umkämpfte Segment der Drogerie-Großmärkte. Wo die sinister wirkende Schlecker-Familie tausende Verkäuferinnen zur geringbezahlten Fron zwischen viel zu eng gestellten Regalwänden aufmarschieren hatte lassen – nicht einmal ein Kinderwagen konnte man hindurchschieben – hieß es auf einmal, in zarter Abwandlung eines großen Goethe-Worts: "Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein". Ein Anthroposoph unter den Großdrogisten, das war wirklich mal was Anderes! Dem Urvater der Steinerschulen verpflichtet, der nun seinerseits als Leiter des Goethe-Archivs angefangen hatte, bot besagte Marke, um beim Osterspaziergang im Faust zu bleiben, des Dorfs Getümmel Volkes wahren Himmel. Die chemische Industrie mit ihren märchenhaften Gewinnmargen kam so ein wenig feinsinniger rüber – zumal vom Waschmittel bis zur Feuchtlotion alles uns aufrief: "Denk mit".

Zwei Rossmann-Romane und naturnahe dichterische Topoi

Die Konkurrenz schläft freilich nicht. Und so hat die andere Drogeriemarkt-Kette, deren tiefrotes Logo schon einen sinnstiftenden Kentauren im "O" führt, gewissermaßen das geflügelte Dichterpferd Pegasus für sich eingespannt, und zwar in Gestalt des Eigentümers. Der Firmengründer rief mit seinem Romandebüt "…dann bin ich auf den Baum geklettert!" geschickt gleich zwei naturnahe dichterische Topoi auf: Einmal Victor Hollaenders "Die Kirschen in Nachbars Garten", zum anderen Italo Calvinos "Der Baron auf den Bäumen".

Kein Wunder, dass das Buch alsbald die SPIEGEL-Bestsellerliste stürmte.