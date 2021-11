Ende der Welt - Die tägliche Glosse Deutsche Impfanreize

In Österreich soll eine Impf-Lotterie mit vielen Preisen Impfunwillige zur Spritze locken, es winken tolle Preise. Ein Vorbild für Deutschland? Nein, bei uns muss es schon was Nachhaltigeres zu gewinnen geben. Eine Glosse von Michael Zametzer.

Nichts ist so alt wie das Modewort von gestern: Wer kann heute noch fassen, dass Corona-Deutschland noch vor einem halben Jahr einen grossen Aufreger kannte: Den Impfdrängler! Ein paar Wochen später dann war alles gefühlt vorbei und die Diskussion um Impfanreize füllte das Sommerloch. Da ließ es sich prächtig echauffieren, und verstört blickten wir in die Welt und sahen mit offenem Mund, was anderenorts auf dem Erdenrund so an Impfanreizen aufgefahren wurde: Autos, Jagdgewehre, allerlei Paarhufer, Hühner, Hasen, Hausschweine, Eigentumswohnungen, Joints. Bei uns hat der deutsche Neidhammel gerade einmal die eine oder andere Bratwurstsemmel zugelassen – im Schnellimpfbiss auf dem Supermarktparkplatz.

Nun baden wir bedröppelt in der vierten Welle und fragen uns, was jetzt noch gehen könnte, um zehn nach zwölf? Ein Blick zum Nachbarn, ins Land der Berge, lässt uns abermals staunen: Dort veranstaltet der ORF eine Impf-Lotterie. Ja, sie haben richtig gehört! Wer impft, gewinnt! Und am 24. Dezember werden die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner dann gezogen, live unter den Zuseherinnen und Zusehern, in der Jahresendzeitshow „Licht ins Dunkel“. Die Preise: Fertighaus, Elektroauto, Ibiza-Reise. Na Bravo!

Derweil ruft bei uns wohl bald die Pflicht – die Impfpflicht. Da ist es gut möglich, dass ein Impfanreiz sich dann auch noch im Vorfeld positiv auf manch ungepiksten Oberarm auswirkt: „Waas? Das diktatorische Scholz-Regime zwingt bald zur Impfung? Dann sollen die wenigstens noch dafür einen Hunni abdrücken!“ Da dürfte sich so mancher Nebenerwerbsimpfling durch geschicktes Reihenimpfen schadlos halten.

Das Modell ist denkbar einfach und doch so verlockend

Nein, der schnöde Mammon ist hier fehl am Platz. Weniger materielle, als eher lehrreiche Anreize könnte Ungeimpfte doch auch noch überzeugen: Schicke Stickeralben zum Einkleben beispielsweise: Für jede Impfung gibt’s einen Aufkleber mit einem Long-Covid-Symptom drauf. Und dann alle so: „Hey, ich habe zweimal Geschmacksverlust – tauscht du mit mir?“ Ich brauch noch Fatigue und depressive Verstimmung! Nicht lustig? Hat auch keiner behauptet.